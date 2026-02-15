自由電子報
網球》詹皓晴杜拜女雙開胡 將與謝淑薇上演「台灣內戰」

2026/02/15 17:56

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹皓晴／丹麥陶森（Clara Tauson）在WTA千分等級杜拜女網賽初登場，聯手以7：5、6：4力退比利時肯彭（Magali Kempen）／克羅埃西亞尤拉克（Darija Jurak Schreiber），「台丹聯軍」開胡晉級雙打16強，小詹也將與謝淑薇再度上演「台灣內戰」。

詹皓晴與陶森前站同等級杜哈8強止步後，轉戰阿拉伯聯合大公國大城再出發，面對肯彭／尤拉克克服開賽先遭破發劣勢，第9局頂住壓力化解3個盤末點危機，士氣大振的兩人接連回破，一口氣倒趕4局，後來居上先馳得盤。次盤「台丹聯軍」雖然錯失第2局破發機會，盤末互破拉鋸仍取得上風，順勢直落2關門。

詹皓晴／陶森挺進次輪，無巧不巧又遭遇首輪免戰的謝淑薇／拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），實力堅強的第3種子「台拉聯軍」先前杜哈拿到雙打亞軍。至於吳芳嫺／日本穗積繪莉則在杜拜首戰泰國普利普耶荷（Peangtarn Plipuech）／印度博莎爾（Rutuja Sampatrao Bhosale）。

詹皓晴（左）與陶森。（詹皓晴提供）詹皓晴（左）與陶森。（詹皓晴提供）

