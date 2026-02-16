（圖輯）全糖女神全恩菲主場爆紅！韓援女神帶動新北國王應援新高潮

粉色甜美造型，全恩菲以可愛手勢向球迷打招呼，親和力十足。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／台北報導〕新北國王昨（15）日主場再掀熱潮，場上拚戰精彩，場邊同樣吸睛。啦啦隊New Taipei Queens三名韓籍成員全恩菲、李貞潤、金泰琳再度合體應援，其中甫正式加盟的「全糖女神」全恩菲，以甜美外型與舞台爆發力成為全場焦點，舉手投足都引來球迷熱烈歡呼。

全恩菲自去年底以聖誕主題賽事嘉賓身分初登國王主場後，便憑藉清新氣質與自然互動圈粉無數，如今正式披上Queens戰袍，更展現升級版舞台魅力。她身穿黑色應援戰袍、綁起俐落雙丸子頭，高舉金色彩球隨節奏舞動，動作乾淨俐落、眼神自信到位，完美詮釋性感與力量感兼具的舞台風格。

不僅如此，全恩菲在不同橋段也展現甜美反差。換上粉色系造型時，她以招牌燦笑與可愛手勢向球迷致意，親和力瞬間拉滿，讓現場氣氛升溫。從強烈舞曲到互動橋段，她都能自在切換狀態，展現成熟舞台掌控力，也讓球迷見識到「全糖」不只甜，更有層次。

全恩菲表示，能與李貞潤、金泰琳一起在主場應援，是很珍惜也很開心的經驗，希望用更好的表現回饋大家支持。隨著她持續在主場亮相，這股甜而不膩、辣而不張揚的韓援魅力，正逐步成為國王主場最亮眼的風景。

