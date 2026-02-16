自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

冬奧男子冰球　加拿大小組賽全勝晉八強

2026/02/16 04:36

〔中央社〕加拿大男子冰球隊今天展現絕佳實力，以10比2大勝法國，結束在2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會的小組賽，3戰全勝晉級。

法新社報導，冬奧奪冠次數最多的加拿大男子冰球隊上屆2022北京冬奧時在八強戰敗給瑞典。那屆冬奧由芬蘭摘金。

本屆2026米蘭－科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會，加拿大在總教練古柏（Jon Cooper）領軍下展現凌人氣勢，3場小組賽狂奪20分且只讓對手共獲3分，橫掃A組晉級。

北美職業冰球聯盟NHL華盛頓首都（Washington Capitals）前鋒威爾森（Tom Wilson）於開賽第9分鐘先馳得點，不過德威（Floran Douay）隨後為法國扳平。

然而加拿大幾乎馬上就奪回領先優勢，當家球星克勞斯比（Sidney Crosby）助攻陶斯（Devon Toews）破門，首節結束時史東（Mark Stone）錦上添花，比分拉開至3比1。

次節馬卡爾（Cale Makar）、塞勒布里尼（Macklin Celebrini）與克勞斯比各進一球，讓法國無力回天。加拿大第3節再進4球，其中塞勒布里尼梅開二度，奠定勝局。

加拿大本屆賽事先以5比0擊敗捷克，再以5比1力克瑞士。

外界普遍看好加拿大將會奪冠，不過美國隊同樣渴望繼1980寧靜湖（Lake Placid）冬奧「冰上奇蹟」（Miracle on Ice）之後再度掄元。那屆賽事美國隊在決賽爆冷擊敗原本被看好的強敵蘇聯，外界對那個歷史性時刻有此稱譽。（編譯：何宏儒）1150216

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中