冬奧》陳映竹女子500公尺第11名 締造台灣競速滑冰新猷

陳映竹（右）。（中華奧會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕從滑輪溜冰轉戰競速滑冰的陳映竹，2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運終於圓夢，女子500公尺決賽跑出37秒914，離自己生涯最佳成績僅差0.004秒，最終在29名選手中並列第11名，也超越2018年平昌冬奧黃郁婷第22名的隊史紀錄。

首度登上五環殿堂的陳映竹，被分在第11組與波蘭選手巴蘭（Martyna Baran）出賽，雖然起跑第一步有些打滑，最終她回穩略勝巴蘭，與另位波蘭選手沃季克（Andzelika Wojcik）並列總排名11，「這項目分秒必爭，一點失誤就失去一些秒數。當然會想落淚，畢竟舞台就這麼一次，只能帶著小遺憾繼續前進。」荷蘭名將科克（Femke Kok）挾36秒49打破奧運紀錄摘金，至於拳擊網紅保羅（Jake Paul）的荷蘭未婚妻莉爾丹（Jutta Leerdam）則以37秒15鍍銀。



陳映竹。（中華奧會提供）

原本滑輪溜冰握有6面世錦賽獎牌的陳映竹，2023年為了更上層樓挑戰奧運圓夢，毅然決然轉戰競速滑冰，近3年來長期獨自遠赴國外訓練，2024年哈爾濱亞洲冬季運動會100公尺獲得銅牌、2025年世界盃加拿大卡加利站500公尺拿到銀牌，並取得冬奧參賽門票，即將在2月18日滿31歲的她說：「結果不是最滿意，但還是謝謝自己這三年來經歷的酸甜苦辣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法