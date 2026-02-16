網球》何承叡排名再創台灣新高 鹿特丹男雙亞軍寫歷史

何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕何承叡與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）大爆冷門首闖鹿特丹男網賽雙打冠軍戰，雖以3：6、4：6不敵義大利第4種子博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori），亞軍仍寫下我國新猷，何承叡本週也締造台灣史上最高男雙排名，送給自己最佳年節大禮。

「謝謝大會舉辦這麼棒的巡迴賽，也要特地感謝在台灣一同在電視上看我比賽的球迷朋友，希望明年可以再度回來這裡挑戰冠軍！」這項歷史悠久的ATP500等級職業賽，在荷蘭海港城市室內硬地落幕，何承叡／耶本斯從會外賽起連闖5關，聯手淘汰頭號種子及第3種子等勁敵，堪稱本屆最大黑馬，也讓何承叡成為史上首位登上該等級雙打決戰的台將。

面對擁有3座大滿貫亞軍的義國勁敵，左右開弓的何承叡／耶本斯展現頑強韌性，雖然直落2落敗，無緣首座ATP巡迴賽金盃，「台德聯軍」全場緊咬對手不放的拚勁，仍贏得觀眾掌聲肯定。26歲的何承叡也大受鼓舞，賽後感謝搭檔協助之餘，頻呼這是趟奇幻旅程，今天他的最新世界男雙排名來到60， 不但突破職業生涯最佳69席，更再度創下台灣新高紀錄。

