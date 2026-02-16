自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》何承叡排名再創台灣新高 鹿特丹男雙亞軍寫歷史

2026/02/16 08:53

何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕何承叡與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）大爆冷門首闖鹿特丹男網賽雙打冠軍戰，雖以3：6、4：6不敵義大利第4種子博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori），亞軍仍寫下我國新猷，何承叡本週也締造台灣史上最高男雙排名，送給自己最佳年節大禮。

「謝謝大會舉辦這麼棒的巡迴賽，也要特地感謝在台灣一同在電視上看我比賽的球迷朋友，希望明年可以再度回來這裡挑戰冠軍！」這項歷史悠久的ATP500等級職業賽，在荷蘭海港城市室內硬地落幕，何承叡／耶本斯從會外賽起連闖5關，聯手淘汰頭號種子及第3種子等勁敵，堪稱本屆最大黑馬，也讓何承叡成為史上首位登上該等級雙打決戰的台將。

面對擁有3座大滿貫亞軍的義國勁敵，左右開弓的何承叡／耶本斯展現頑強韌性，雖然直落2落敗，無緣首座ATP巡迴賽金盃，「台德聯軍」全場緊咬對手不放的拚勁，仍贏得觀眾掌聲肯定。26歲的何承叡也大受鼓舞，賽後感謝搭檔協助之餘，頻呼這是趟奇幻旅程，今天他的最新世界男雙排名來到60， 不但突破職業生涯最佳69席，更再度創下台灣新高紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中