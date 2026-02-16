石泉國小校友盃棒球賽 校友台鋼雄鷹職棒選手黃子豪捐贈母校5萬元

石泉國小校友盃棒球賽，校友返鄉與學弟交流。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節是家家戶戶團圓的日子，許多旅外澎湖人紛紛返鄉，澎湖棒球名校馬公市石泉國小舉辦「石泉國小校友盃棒球賽」，多屆校友重返母校交流球技。傑出校友黃子豪（效力中華職棒大聯盟台鋼雄鷹棒球隊）現場捐贈新台幣5萬元，作為棒球隊發展基金，將用於器材更新及賽事相關支出。馬公市長黃健忠到場，向校友回饋母校的行動表達肯定。

黃子豪表示，自己自就讀國小時期接觸棒球，師長與教練的指導對其影響深遠。此次捐款，是對母校培養的感謝，也希望讓學弟妹在更完善的條件下持續訓練，維持球隊發展動能。石泉國小多年來由教育團隊與教練團穩定推動棒球訓練，逐步建立校隊基礎。此次校友盃共有40餘位歷屆校友參與比賽，並與在校球員交流技術與經驗，捐款將依規定專款運用於球隊發展所需。

身兼澎湖縣棒球委員會主委的議長陳毓仁，也到場關心地方體育發展，與在場校友及來賓共同參與活動。黃健忠表示，一所學校能讓校友多年後仍願意回到球場投入，是教育成果最直接的展現。基層球隊的延續，來自第一線教師與教練長期投入，也來自校友持續支持。他指出，城市的厚度並非短期成績，而是這樣一屆一屆累積而成。

雖然馬公市公所雖非教育主管機關，但對於有助於學童身心鍛鍊的運動推動，市長黃健忠一向抱持支持立場。當學校、校友與社會形成穩定連結，地方自然更具韌性。

澎湖棒球名校石泉國小，利用鄉親春節返鄉，舉行「石泉國小校友盃棒球賽」。（馬公市公所提供）

