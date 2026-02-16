NBA》本季不是告別巡迴！ 詹姆斯澄清尚未決定退役時機

詹姆斯（左）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在明星賽前受訪，針對本季是否為職業生涯最後一季表示，目前真的還不知道，只想好好生活。詹姆斯再度澄清，本季並非「告別巡迴」，他依然專注於洛杉磯湖人的賽季任務，並珍惜與兒子布朗尼（Bronny James）並肩作戰的每一刻。

談到明星賽舞台，詹姆斯對能與柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）共同創造回憶表達感謝。雖然柯瑞因膝傷缺陣，三人未能如願同隊出賽，但詹姆斯直言，三人從例行賽、總冠軍賽到奧運的交會，已成為彼此職業生涯不可分割的一部分。

詹姆斯今年夏天可能成為自由球員，但他表示目前無意分心，只聚焦在湖人剩下的28場例行賽，並形容賽季馬拉松已跑完，現在進入衝刺階段。針對退役後經營NBA球隊的傳聞，詹姆斯坦言雖然聯盟正評估擴編可能性，但這些並非目前重心。

湖人本季面臨傷病挑戰，詹姆斯與東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）三大核心本季僅合體10場。詹姆斯認為紫金大軍的關鍵在於健康與化學效應，接下來的目標是在衝刺期將狀態給調整到最好。

