圍棋女子最強 楊子萱：盼用成績證明台灣第一

〔中央社〕放眼國內圍棋賽場，去年奪下「女子最強」頭銜的職業六段楊子萱，無疑是最具代表性的女子棋手之一。

她在2025年迎來大豐收。不僅拿下4年內第2座健喬盃女子圍棋最強戰冠軍，也成為台灣首位同時受邀參加中、韓職業聯賽的女子棋手。此外，她憑藉女棋手間最高的年度比賽總獎金，將於3月代表台灣前往日本，參加生涯首次日本扇興杯世界女子圍棋最強戰。

然而，楊子萱接受中央社專訪時透露，亮眼成績背後是將近5年的低潮，期間她甚至曾考慮告別職業賽場。近日，她首度分享走過這段低潮的心路歷程，並表示如今已是「不同的楊子萱」。

10年8亞險放棄 中韓邀請成轉機

現年23歲的楊子萱，2017年開啟職業生涯，至今共拿了6次「女子名人」亞軍與2次「女子最強」亞軍，這使得她迫切想擺脫糾纏近10年的「亞軍標籤」。

她說，「一直拿亞軍，輸了很多覺得自己應該獲勝的人，就沒有自信、對圍棋少了一點熱情，不知道要練什麼。」

此外，疫情前她曾連續3年代表台灣出戰國際賽，但疫情後國際賽機會明顯減少；再加上2023年杭州亞運失利，連番挫折之下，她一度萌生另尋出路的念頭。

所幸她並未就此停下腳步，持續訓練之下，去年中接連收到來自中、韓女子職業聯賽隊伍的邀請，成為她重新聚焦圍棋的轉捩點。

回想當時，楊子萱表示，「非常的突然，在我低潮的時候有了這兩個比賽機會，讓我覺得說，難道我還有競爭力嗎？為什麼中國、韓國的教練會想要找我？」

最終，她不僅幫助所屬中國隊伍晉級圍棋甲級聯賽，也在韓國打入季後賽。如今，她認為自己已進入職業生涯的新階段，雖不比最初自信，卻也不再徬徨，更加堅定地追求目標。

「像現在去大陸可能一次就一、兩個月，會比較辛苦，但我可以犧牲一點，甚至放棄一些台灣的比賽、去大陸訓練，我願意做到這些」，她說。

選手身份終有時 力拚第一猶未晚

至今累積3次女子頭銜賽冠軍的楊子萱，自認不再年輕，但能持續出賽是一件「很幸福的事」，只想把握機會，「下出不讓自己後悔的棋」。

「現在常去中國訓練，中國有越來越多12、13歲棋手，也都很厲害，我就覺得自己年紀已經很大了。但是還能當選手，是我現在應該要知足的一件事情，雖然我覺得我年紀大，但和那些頂尖的棋手相比，我其實還算年輕一點，所以我應該還能再拚個幾年。」

她敬佩中國職業九段棋士芮迺偉，即使年過60仍在一級賽場保有競爭力，並對圍棋充滿熱愛。此外，她也欣賞南韓九段女棋士崔精，佩服她能與男棋手抗衡的實力。

如今，楊子萱認為，保持平常心是她目前最需要克服的問題。自認悲觀的她，常因單場失利影響後續表現，有時局勢不差，也會因信心動搖而輸掉比賽，事後才發現「完全是自己嚇自己」。

她在中國訓練期間，對此深有體悟：「中國的棋手相比台灣就非常有自信，不管男生或女生，我有時滿希望也能有這樣的自信。」

談及即將到來的扇興杯，她希望能與南韓九段棋士金恩持交手，不過對於最終成績，她語帶保留，只說「希望能殺入決賽」。

「我現在還不能非常有信心說自己是台灣女子第一，但希望能在國際賽取得好成績，證明自己就是台灣第一。」

