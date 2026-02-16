MLB》令和怪物新球種「卡特滑球」誕生！道奇總管、教練都說話了

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希在新秀年賽季因傷表現起伏不定，儘管季後賽轉後援大殺四方，但由於本季將要回到先發輪值，道奇不穰他參加今年的世界棒球經典賽。專心備戰新賽季的佐佐木朗希，近期更練出新武器球「卡特滑球」。

佐佐木週日透過翻譯表示：「能看到自己在這種層級取得成功，對我來說真的很棒。如果去年季後賽沒能像那樣打出成績，今年參加春訓的心態會完全不同。」

請繼續往下閱讀...

為了更進一步，他正致力於增加一到兩個球種。佐佐木週日在實戰投打練習（Live BP）中投出了其中一種「卡特滑球」（cutter-slider）；他在對陣金慧成（兩次滾地球）與Seby Zavala（揮空三振）時，球速最高達到98.6英里。

總經理高梅茲（Brandon Gomes）表示：「如果他能發揮應有的水準，展現過往實績中的直球與指叉球威力，那就已經具備了驚人的基礎。在此之上增加的任何武器，都只會讓對手打者面臨更嚴峻的挑戰。」

佐佐木說道：「關於這顆卡特滑球，我還沒有完全確定具體的發展方向，但投手教練給我的回饋是感覺非常好。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「球投出來的感覺很好，球速很快。現在就是試著掌控他的變化球種並持續強化體能...而健康是我們的首要考量。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法