自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》令和怪物新球種「卡特滑球」誕生！道奇總管、教練都說話了

2026/02/16 10:56

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希在新秀年賽季因傷表現起伏不定，儘管季後賽轉後援大殺四方，但由於本季將要回到先發輪值，道奇不穰他參加今年的世界棒球經典賽。專心備戰新賽季的佐佐木朗希，近期更練出新武器球「卡特滑球」。

佐佐木週日透過翻譯表示：「能看到自己在這種層級取得成功，對我來說真的很棒。如果去年季後賽沒能像那樣打出成績，今年參加春訓的心態會完全不同。」

為了更進一步，他正致力於增加一到兩個球種。佐佐木週日在實戰投打練習（Live BP）中投出了其中一種「卡特滑球」（cutter-slider）；他在對陣金慧成（兩次滾地球）與Seby Zavala（揮空三振）時，球速最高達到98.6英里。

總經理高梅茲（Brandon Gomes）表示：「如果他能發揮應有的水準，展現過往實績中的直球與指叉球威力，那就已經具備了驚人的基礎。在此之上增加的任何武器，都只會讓對手打者面臨更嚴峻的挑戰。」

佐佐木說道：「關於這顆卡特滑球，我還沒有完全確定具體的發展方向，但投手教練給我的回饋是感覺非常好。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「球投出來的感覺很好，球速很快。現在就是試著掌控他的變化球種並持續強化體能...而健康是我們的首要考量。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中