MLB》日本武士最後一塊拼圖 吉田正尚在紅襪身處「煉獄」

吉田正尚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士當家強打吉田正尚日前成為球隊最後一人，即將參加經典賽，不過在加盟紅襪後他的表現卻始終沒有太大的起色，近期波士頓媒體《MassLive》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導更提到吉田正尚在紅襪隊的尷尬處境。

吉田正尚以5年9000萬美元（約新台幣28.2億）加盟紅襪，即將來到合約第4年的他，卻得以「角色定位不明」的狀態進行春訓。在紅襪隊核心人士看來，距離最後決定還有好幾週，現在揣測吉田的定位意義不大，儘管如此，那種處境尷尬的氛圍卻無處不在。

本週一名紅襪隊高層承認，如果其他4名外野手都保持健康，吉田是否能擠進開幕戰名單仍是未知數，且絕對稱不上「保證入選」。寇提羅指出，就現況而言，吉田正處於一種像是煉獄般的尷尬處境。

紅襪目前已經有4位先發等級的外野手，包含阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、安東尼（Roman Anthony）、杜蘭（Jarren Duran）和瑞法拉（Ceddanne Rafaela），且球隊預計輪流讓4人擔任指定打擊。

此外，主力一壘手卡薩斯（Triston Casas）在傷癒歸隊後可能也會擔任指定打擊的位置，使得身為外野與指定打擊，且也是左打的吉田正尚相當尷尬。吉田正尚日前透過翻譯坦言：「坦白跟各位說，這三年的發展與我預期的不同。我們就點到為止吧。」

如果紅襪不打算讓吉田擔任板凳代打，就必須採取行動。根據合約條款，若要將他下放小聯盟，必須經過他本人同意。談到交易，吉田表示：「這很難說。這不是我現在考慮的事。我現在只專注於表現、打好球並拼盡全力。」

據消息來源稱，整個冬季都有球隊對吉田展現具體興趣，但考慮到他去年受傷後表現受限，紅襪可能得再等等。一位對手球探對吉田的交易價值並不看好：「全聯盟對他的評價都很低...紅襪可能得負擔很大一部分薪水，或是搭上一名隊內前五大的新秀，才能引起其他球隊的興趣。」

柯拉（Alex Cora）上週坦言吉田的防守與跑壘「低於平均水準」，但也深知他的進攻能力能為球隊帶來貢獻。「他是非常有水準的打者，」柯拉說，「健康時他是我們隊上最強的打者之一。他在去年八、九月證明了自己就是我們簽約時預期的那種選手。」

吉田表示：「我想歸根結底就是讓自己為開幕戰做好準備，這才是最重要的。」

