自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基大物「火星人」恐在小聯盟開季！ 本人透露超成熟想法

2026/02/16 11:38

多明格茲。（資料照，法新社）多明格茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）暗示洋基前大物外野手「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）可能從開季待在小聯盟最為有利後，他就明白自己的定位存在不確定性，但對此年僅23歲的他展現出相當成熟的看法。

這位綽號「火星人」的球員深知，局勢變化往往就在轉瞬之間。當洋基野手週日向訓練營報到時，多明格茲表示：「顯然我聽到了這些說法，但我試著不去在意。因為春訓即將開始，而這就是棒球，很多事情都可能發生。」

洋基本季的外野陣容人手濟濟，貝林傑（Cody Bellinger）與葛里遜（Trent Grisham）的回鍋，加上「法官」賈吉（Aaron Judge）預計將分擔固定先發，而史坦頓（Giancarlo Stanton）則卡位指定打擊，這讓多明格茲幾乎沒有上場空間，他去年球季後半段大部分時間也都擔任替補。

凱許曼在上週承認：「我同意讓他獲得每天穩定上場的機會才最符合他的利益。」

多明格茲對此回應：「他們必須做出對球隊最好的決定。無論結果如何，我都會做好準備。」多明格茲提到老將羅沙里歐（Amed Rosario）曾幫助他適應縮減的上場時間，並就如何準備代打與代跑機會提供建議：「我學到最重要的一點就是無論機會何時到來，不論是盜壘還是打擊都要隨時待命。我必須在那個時刻來臨時準備就緒。」

多明格茲去年季後賽僅出賽一場，他在美聯分區系列賽第四戰對藍鳥時，擊出一支直擊右中外野全壘打牆的二壘安打並跑回分數，但洋基最終以2：5落敗淘汰。季後賽出局後，多明格茲參加了冬季聯盟，尋求更多左外野守備經驗以及對抗左投的機會。「來到春訓營後我的感覺很好，我覺得防守和右打位都有進步。冬季聯盟對我幫助很大，讓我對攻守心態有了不同的理解。」

同樣受外野擠壓的還有25歲的新秀瓊斯（Spencer Jones）。在貝林傑於1月26日續約前，這位洋基排名第4的新秀原本被看好能與多明格茲競爭左外野先發。凱許曼直言，換作其他球隊可能會讓瓊斯直接接手先發：「但在我們隊伍的深度表中，他目前被擋住了。」

瓊斯表示：「在我心中，這是最棒的球隊。如果機會稍晚才來，我相信是有好原因的。我們正努力幫助球隊贏得世界大賽。」目前洋基對兩人都採觀望態度。凱許曼坦言：「有時候，局勢（如傷病等）會替我們做出決定。」多明格茲最後說道：「我會竭盡全力爭取最好的表現。這就是我現在專注的事情。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中