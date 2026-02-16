MLB》洋基大物「火星人」恐在小聯盟開季！ 本人透露超成熟想法

多明格茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）暗示洋基前大物外野手「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）可能從開季待在小聯盟最為有利後，他就明白自己的定位存在不確定性，但對此年僅23歲的他展現出相當成熟的看法。

這位綽號「火星人」的球員深知，局勢變化往往就在轉瞬之間。當洋基野手週日向訓練營報到時，多明格茲表示：「顯然我聽到了這些說法，但我試著不去在意。因為春訓即將開始，而這就是棒球，很多事情都可能發生。」

洋基本季的外野陣容人手濟濟，貝林傑（Cody Bellinger）與葛里遜（Trent Grisham）的回鍋，加上「法官」賈吉（Aaron Judge）預計將分擔固定先發，而史坦頓（Giancarlo Stanton）則卡位指定打擊，這讓多明格茲幾乎沒有上場空間，他去年球季後半段大部分時間也都擔任替補。

凱許曼在上週承認：「我同意讓他獲得每天穩定上場的機會才最符合他的利益。」

多明格茲對此回應：「他們必須做出對球隊最好的決定。無論結果如何，我都會做好準備。」多明格茲提到老將羅沙里歐（Amed Rosario）曾幫助他適應縮減的上場時間，並就如何準備代打與代跑機會提供建議：「我學到最重要的一點就是無論機會何時到來，不論是盜壘還是打擊都要隨時待命。我必須在那個時刻來臨時準備就緒。」

多明格茲去年季後賽僅出賽一場，他在美聯分區系列賽第四戰對藍鳥時，擊出一支直擊右中外野全壘打牆的二壘安打並跑回分數，但洋基最終以2：5落敗淘汰。季後賽出局後，多明格茲參加了冬季聯盟，尋求更多左外野守備經驗以及對抗左投的機會。「來到春訓營後我的感覺很好，我覺得防守和右打位都有進步。冬季聯盟對我幫助很大，讓我對攻守心態有了不同的理解。」

同樣受外野擠壓的還有25歲的新秀瓊斯（Spencer Jones）。在貝林傑於1月26日續約前，這位洋基排名第4的新秀原本被看好能與多明格茲競爭左外野先發。凱許曼直言，換作其他球隊可能會讓瓊斯直接接手先發：「但在我們隊伍的深度表中，他目前被擋住了。」

瓊斯表示：「在我心中，這是最棒的球隊。如果機會稍晚才來，我相信是有好原因的。我們正努力幫助球隊贏得世界大賽。」目前洋基對兩人都採觀望態度。凱許曼坦言：「有時候，局勢（如傷病等）會替我們做出決定。」多明格茲最後說道：「我會竭盡全力爭取最好的表現。這就是我現在專注的事情。」

