MLB》全力支持道奇瘋狂撒錢！ 教士球星：每支球隊都該這樣做

馬查多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在最近幾年休賽季瘋狂灑錢大肆補強，去年完成2連霸壯舉，本季再補進最大咖的塔克（Kyle Tucker）以及狄亞茲（Edwin Diaz）強化陣容，儘管道奇的舉動引起許多球隊不滿，但教士球星馬查多（Manny Machado）卻相當贊同。

這位教士隊明星三壘手在面對記者時，不惜爆粗口來強調自己的觀點：「我他媽的愛死這件事了。」馬查多直言：「每支球隊都該這麼做，這對棒球運動他媽的太棒了。」此外，馬查多也堅決反對大聯盟實施薪資上限，此議題在道奇簽下塔克後大肆延燒。

道奇在完成世界大賽2連霸後，2026年球季的團隊薪資預估高達3.95億美元，由於遠超過2.44億美元的最高豪華稅門檻，將讓球隊額外背負估計至少1億美元的豪華稅。教士隊目前團隊預估薪資為2.19億美元，排名大聯盟第九，因此馬查多的言論可能是在暗示自家老闆應該簽下更大的支票。然而，教士隊近期可能面臨易主，這或許會限制後續的加碼支出。

近期費城人選擇裁掉薪水仍有2000萬美元的卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos），教士選擇以78萬美元底薪網羅，馬查多對此稱讚教士總管裴勒（A.J. Preller）：「你用極小的代價就換到一個身價2000萬美元的球員，我認為這值得球團跟裴勒續約。」

道奇的舉動不僅馬查多贊同，費城人球星哈波（Bryce Harper）也給出肯定：「很顯然，我熱愛道奇隊的作風。他們願意付錢，也捨得砸錢。我的意思是，他們是一支偉大的球隊。他們像經營企業一樣管理球隊，而且是用正確的方式在經營。」

