MLB》翻頁了！ 大都會雙星遭爆料彼此不合、今受訪做出回應

林多與索托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會兩大球星索托（Juan Soto）與林多（Francisco Lindor）在去年被爆出彼此不合，今天兩人受訪時淡化球隊休息室存在問題的說法，否認這段自去年球季末段以來便揮之不去的傳聞。

剛接受完左手手術回到春訓營的林多表示：「我們一直都互相支持，也希望彼此能表現出色。我們所有人都是最好的朋友嗎？休息室不是那樣運作的。但我們是朋友，是很好的隊友，我們關心並愛護彼此，也希望對方好。」

請繼續往下閱讀...

索托的回應則較為保守，僅簡單表示希望能告別2025年。談到任何懸而未決的休息室問題，他說：「那都過去了，我們已經忘了，現在我們專注於2026年。」

雖然大都會陣中沒人公開指出去年的休息室有問題，但確實有人感嘆去年缺乏了 2024 年時的那種革命情感。總教練門多薩（Carlos Mendoza）本月初在節目中形容，那更像是一個「企業化休息室」，並補充道：「並不是隊友之間不喜歡彼此，他們互相尊重，也相處得來。」

大都會在2024年差2勝就能打進世界大賽，但去年戰績跌至83勝79敗，並在例行賽最後一天無緣季後賽。在這段期間，紐約的領導層結構發生了變化，隨著索托加入，阿隆索（Pete Alonso）、尼莫（Brandon Nimmo）與馬堤（Starling Marte）皆已離隊。

被特別問及與林多的關係時，索托回答：「我覺得這段關係很棒。我們在比賽中會一直交流，並且互相幫助。」他與林多的合約都將持續到 2031 年，這讓他們還有好幾年的時間來培養默契。

「我覺得自己總有能做得更好的地方。」林多說：「確實，默契在某種程度上必須自然產生。但歸根結底，我必須成為更好的球員、更好的隊友，從整體上變得更強來幫助這支球隊。目標就是贏球，而我們還沒做到...所以重點就在於讓自己變得更好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法