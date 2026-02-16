自由電子報
MLB》首次LiveBP就飆159KM火球！佐佐木朗希新武器嚇到金慧成

2026/02/16 13:17

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍投手「令和怪物」佐佐木朗希今天進行了本季首次實戰投打練習（Live BP），最快球速來到98.8英里（約159公里）。

今天佐佐木朗希跟南韓內野手金慧成及一名小聯盟右打者共進行3人次交手，總計投17球，被擊出1支安打並送出1次三振，最快球速達到98.6英里（約158.7公里）。一開始佐佐木朗希被金慧成擊出左外野安打，隨後讓小聯盟右打者空揮三振，讓再次上場的金慧成擊出游擊滾地球出局。

練習結束後，佐佐木臉上帶著滿意的表情表示：「從面對第二個人開始，我能更積極地把球投進好球帶，投球的強度也很不錯。」

邁入大聯盟第二年，為了穩固先發輪值，除了四縫線直球與指叉球外，還需要開發第三、第四球種，而他對這次滑球的手感給予正面評價：「我自己也覺得去年投的滑球不太理想，實際結果也反映了這點，所以這次改回投以前那種帶有『子彈球（Gyro）』旋轉且球速較快的滑球。」

朗希還透露，從金慧成身上拿到的兩次揮空「大概大部分都是靠這顆球」，金慧成對該球也瞪大眼睛驚嘆道：「Good！」談到熱身賽的課題，他表示：「目標是能投出一定程度符合自己預期的球。理想情況是結果與投球內容都能兼顧。」

展望大聯盟第二年賽季，佐佐木朗希表示：「當我調整到穩定時，結果自然會隨之而來，所以現階段我認為應該更重視投球內容。」

