運動部》史上最高後勤規格 6400萬元力挺台灣隊備戰經典賽

本屆經典賽台灣隊投手群由王建民及林岳平兩位12強賽冠軍教練帶領，期盼再創佳績。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年第6屆世界棒球經典賽今年3月將在日本展開預賽，台灣隊自1月15日於國家運動訓練中心開訓後，全隊2月15日完成第1階段集訓，運動部表示，Team Taiwan春節不鬆懈持續備戰，本屆以總計6400萬元的史上最高後勤規格全力支援。

為了讓台灣隊無後顧之憂，運動部非常重視本次經典賽，秉持「史上最高後勤規格，全力支援 」的原則，先前已經核定補助職棒聯盟辦理情蒐計畫1600萬元，以及包含代表隊與超過40人以上的行政後勤醫療團隊所需的組訓計畫經費4400多萬元。

請繼續往下閱讀...

考量本屆賽會於日本及美國舉辦，除了大會安排膳宿外，另依據我國代表隊的飲食特殊性，搭配適合運動員營養的膳食及貼近台灣料理口味，運動部將增額補助代表隊餐費，由職棒聯盟於賽會期間額外安排提供符合代表隊習慣的客製化餐點，讓選手全心投入訓練及參賽，組訓計畫補助經費將提高至4550萬元。此外，運動部也全額補助代表隊選手各項旅平險、意外險及失能險，預估總補助金額達到6400萬元。

運動部表示，雖然本屆經典賽未在我國舉辦，屆時勢必會有眾多球迷前往日本及美國，親自到場為我國球員吶喊加油，也相信在Team Taiwan奮力表現以及球迷支持打氣下，全隊將團結一心爭取最佳表現，為國人帶來感動與驕傲，也讓世界看見台灣。

短暫休息2天年假後，台灣隊2月18日將前往台北大巨蛋報到，自2月19日開啟第2階段訓練，並於2月26日及27日與日本職棒福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士進行2場交流賽。國內2場交流賽結束，台灣隊再赴日本宮崎，參與3月2日及3日與日本職棒歐力士猛牛及福岡軟銀鷹的2場官辦熱身賽；接著轉往東京，3月5日在本屆經典賽賽事亮相。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法