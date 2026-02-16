自由電子報
MLB》被總裁點名不夠「頂尖」 費城人103億巨星還是很介意

2026/02/16 15:27

費城人哈波與總裁唐布洛斯基。（資料照，美聯社）費城人哈波與總裁唐布洛斯基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人巨星哈波（Bryce Harper），對於陣中棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）去年10月的言論依然耿耿於懷，今天他對此發表看法，認為自己還是感到不可思議。

唐布洛斯基在去年球隊被道奇淘汰後，於播客節目上談到哈波的表現，認為他雖然還是一位全明星等級的選手，但沒有像過去一樣打出「頂尖（Elite）級別」的賽季，「我想我們只能等著看他會重返頂尖，或者繼續維持在『優秀』的水準...他能再次提升到下一個層次嗎？我真的沒有答案。」

哈波在春訓面對記者時針對這番話進行回應：「Dave說出那些話，對我來說至今仍感到不可思議。」不過他也坦承，自己去年的表現跟數據都沒有達到預期，上季哈波出賽132場，敲出27轟、75分打點，標準化攻擊指數（OPS+）129，是自2019年125以來的新低。

去年十二月，哈波在TikTok上傳了一段自己練習打擊的影片，當時他身上穿著一件印有「不夠頂尖 （Not Elite）」字樣的襯衫。在唐布洛斯基試圖於《Foul Territory》播客節目中收回前言，並聲稱兩人進行了一次愉快的對談後，哈波隨即穿上了那件襯衫。

哈波在2019年跟費城人簽下一張13年3.3億美元（約新台幣103億）的鉅約，在費城人的7個賽季，哈波已經累積179轟、530分打點，標準化攻擊指數145，比他在國民的前7年要好，如今合約還剩下6年，現年33歲的哈波能否重拾「頂尖」，亦讓費城人球迷感到相當期待。

