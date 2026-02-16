MLB》從浪人變道奇二連霸功臣！班達感性告別：意義重大的篇章

班達。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇後援左投班達（Anthony Banda）在日前被球隊DFA（指定讓渡）後交易給雙城換取50萬美元（約新台幣1571萬）的國際簽約金額度，他在確定轉隊後於社群媒體發文向道奇感性道別。

班達2017年曾獲選《棒球美國》百大新秀第77名，從響尾蛇體系出身的他也順利在響尾蛇初登大聯盟，但他很快就成為棒球浪人，輾轉效力過光芒、大都會、海盜、藍鳥、洋基與國民，直到2024年加盟道奇後成為牛棚要角，並連續2年隨隊奪下世界大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

班達在被交易後發文道：「過去這兩個球季改變了我的職業生涯。當初來到這裡，我只是在尋求一個貢獻自己的機會；沒想到，我發現的卻是一個不斷挑戰我、信任我，並每天督促我變得更好的團隊。」班達直言，正因道奇隊的如此表現，讓他繳出生涯至今最棒的表現，且他有幸參與球隊2次獲得世界大賽冠軍的旅程。

班達向隊友、隊職員等人致謝，最後班達向道奇球迷道謝，他表示，自己每次跑向道奇球場投手丘的那一刻，都從未視之為理所當然：「你們展現的活力、熱情以及對棒球的熱愛，是如此與眾不同。我會永遠感激在洛杉磯度過的時光，這個篇章對我而言意義重大。」

班達被交易到雙城後，有機會成為球隊的牛棚主將之一，班達上個賽季在道奇出賽71場，投了生涯最多的65.0局，送出61K、34BB，防禦率3.18。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法