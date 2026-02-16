自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹4連勝中斷好冤！聯盟坦承關鍵漏判懲處裁判

2026/02/16 16:06

〔記者梁偉銘／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹上週六4連勝中斷，主場以2分差惜敗福爾摩沙夢想家，賽後雲豹針對高錦瑋與張宗憲攻防爭議提出申訴，聯盟技術委員會今日認定為「關鍵漏判」，負責裁判葉俊宏遭停吹兩週懲處。

此役第4節最後17秒，夢想家僅以3分領先，雲豹控衛高錦瑋三分線外出手，夢想家防守者張宗憲繞過掩護貼身防守，雙方發生身體接觸，但裁判並未響哨。依FIBA國際籃球規則第33條「圓柱體原則」及第33.6條「垂直原則」，防守者不得侵入投籃球員起跳至落地所形成的垂直圓柱體空間，因此雲豹球團正式申訴。

經聯盟技術委員會召集裁判長及技術委員，調閱轉播畫面重新審視，影像顯示張宗憲起跳時左手接觸投籃者右手，而且身體進入高錦瑋的起跳圓柱體範圍，由於雙方身體接觸並影響投籃動作完整性及身體平衡，聯盟最終認定應判處防守犯規，確認場上裁判未予吹判為「關鍵時刻之漏判」。

針對此失誤，聯盟依裁判管理辦法決議，該場主要責任區裁判葉俊宏自3月4至15日處以停止賽事編排兩週，期間不得執行任何派任。此外，葉俊宏需完成專項技術再訓練並通過評核後才能恢復執法，該懲處紀錄也納入年度升降級依據。

雲豹控衛高錦瑋。（雲豹提供）雲豹控衛高錦瑋。（雲豹提供）

