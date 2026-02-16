自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

棒球》12名旅日台將征戰日職 3/3熱身賽起DAZN獨家轉播

2026/02/16 16:22

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕全球最大運動串流平台DAZN，持續提供日本職棒全台獨家轉播。2026年球季完整涵蓋太平洋聯盟六支球團，並加上讀賣巨人與橫濱DeNA主場賽事。隨著本季旅日台將人數來到12人、創下近年新高，從王牌投手到長打重砲，不論球隊主力或新世代新秀，台灣戰力全面進軍日職。球迷自3月3日熱身賽起，一路到3月27日例行賽開打，透過DAZN串流平台，不用飛日本，無論使用手機、平板或連網電視，都能即時觀看每一場比賽，全程掌握台灣囡仔的每一個關鍵時刻。

本季多位台灣戰力成為各隊關注焦點，其中，最受矚目的就是與福岡軟銀鷹簽下3年15億日圓合約、最快球速158公里的「火球男」徐若熙，正式挑戰日職舞台，被視為未來先發輪值的重要戰力；軟銀陣中另一位台灣新生代投手，年僅20歲的張峻瑋，也具備158公里速球，更是今年經典賽中華隊「最幼齒」的球員，展現台灣投手世代接班新戰力。打擊方面，生涯在中華職棒累積112支全壘打的「混血重砲」林安可，從統一7-ELEVEn獅轉戰埼玉西武獅，預期將補強球隊長打火力，成為打線關鍵拼圖。

除了新加盟的焦點戰力外，多位旅日台將也逐步在各隊站穩腳步，持續累積貢獻。北海道日本火腿鬥士近年成為台灣投手的重要發展舞台，陣中台灣雙投古林睿煬與孫易磊持續成長。古林睿煬上季一軍出賽7場，32.1局送出34次三振、防禦率3.62，拿下2勝2敗，包括1場完投完封勝，逐步在先發輪值中站穩位置；孫易磊升格支配下後，一軍出賽9場，完成1次救援與4次中繼成功，展現未來接班潛力。

東北樂天金鷲方面，宋家豪去年克服膝傷後重返一軍，整季出賽10場，持續扮演牛棚重要戰力。自2015年加盟以來，宋家豪已累積超過300場一軍出賽，是台灣投手在日職長期穩定發展的代表人物；新生代內野手陽柏翔已完成一軍初登場並敲出日職首安，而投手蕭齊則持續在二軍累積經驗，為未來升上一軍做準備。歐力士猛牛投手陳睦衡，去年在二軍出賽5場、防禦率1.17，透過穩定表現持續累積實戰能量，朝一軍舞台邁進。

隨著越來越多台灣選手在日本職棒不同球隊與不同層級持續成長，從先發輪值、牛棚戰力到打線核心與潛力新秀，台灣球員正逐步在日職舞台發揮影響力，成為不可忽視的「台灣力量」，想完整掌握台灣選手在日本職棒的每一場表現，DAZN串流平台絕對是球迷不可錯過的觀賽平台。透過手機、平板或電視連網裝置，隨時隨地都能觀看賽事直播，與台灣英雄同步奮戰。

DAZN串流平台除了太平洋聯盟六隊及讀賣巨人、橫濱DeNA主場賽事外，DAZN也將持續擴展日本職棒內容布局，球迷期待的中央聯盟其他球隊賽事，未來都有機會在DAZN串流平台上與大家見面。更多賽事內容、更多台灣選手的關鍵時刻，鎖定DAZN串流平台，一起見證旅日台將精彩每一刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中