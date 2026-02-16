自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 其它

比Kobe、喬丹神卡還狂！ 史上最貴「皮卡丘」創5.16億天價

2026/02/16 17:06

插畫家皮卡丘總價達5.16億，打破交易卡史上最高紀錄。（圖片取自X）插畫家皮卡丘總價達5.16億，打破交易卡史上最高紀錄。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕史上最昂貴的交易卡出爐！一張極稀有的「插畫家皮卡丘」（Pikachu Illustrator）卡片以總額1649萬2000美元（約新台幣5.16億元）成交，創下交易卡片史上的最高標價。

根據報導指出，該張卡片是稀有的「插畫家皮卡丘」（Pikachu Illustrator），最初是 1998年漫畫雜誌《快樂快樂月刊》（コロコロコミック）系列比賽的獎品，由皮卡丘的原創設計師西田敦子親手繪製。

該卡片於2月16日由紐澤西州的《Goldin》拍賣行售出，當年僅有39張頒發給比賽獲勝者，另有兩張在2020年代初期由寶可夢公司的前員工售出。且全球僅生產過41張（相比之下，光是在2025年，寶可夢公司就印製超過750億張寶可夢卡），因此使該張卡成為現存最稀有的卡片之一。

根據鑑定公司《PSA》的紀錄，此次售出的版本是唯一獲得「GEM MT 10」的最高等級稀世珍品。本張卡的價格起初緩慢升至600萬美元左右，但在2月16日截標前湧入大量出價，最終落槌價為1330萬美元，加上買家要支付給拍賣行24%的手續費，總額約1649萬美元。

該張皮卡丘神卡成為歷史上最高的交易卡，先前交易卡紀錄是2007-08年《Upper Deck》《Exquisite Collection》的喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）的1/1Logoman雙簽卡，以1293.2萬美元結標，當時打破過往《Topps》1952年曼托（Mickey Mantle）球員卡1260萬美元紀錄（但曼托卡在計算通膨的情況下為1353萬8481美元）。

布萊恩與喬丹Logoman雙簽卡是先前交易卡的史上最高價。（圖片取自X）布萊恩與喬丹Logoman雙簽卡是先前交易卡的史上最高價。（圖片取自X）

此外，本張卡的持有者也是矚目焦點，該卡片的主人為美國網紅羅根·保羅（Logan Paul），他在2021年以現金加同款鑑定PAS9級的卡片，以總值約530萬美元購入這張插畫家皮卡丘，該價格在當時也創下了紀錄。保羅在直播中將卡片交給了新主人：A.J. Scaramucci，他是一位風險投資家，也是前白宮通訊聯絡主任Anthony Scaramucci之子。

寶可夢電子遊戲系列在過去十年中一直難以推出廣受好評的作品，但此次創紀錄的拍賣象徵著實體寶可夢卡牌作為收藏愛好和投機市場的持續火爆。然而，由於零售店內卡片相對稀缺，在美國等國家，購物者之間經常發生爭執。

2025年8月，東京澀谷區的一家麥當勞也發生了類似事件，一些顧客大量購買快樂兒童餐，希望能獲得限量版寶可夢卡牌，結果購買者卻將食物丟棄，然後將卡片以高價在網上轉售。

插畫家皮卡丘總價達5.16億，打破交易卡史上最高紀錄。（圖片取自X）插畫家皮卡丘總價達5.16億，打破交易卡史上最高紀錄。（圖片取自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中