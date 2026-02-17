桌球》最新世界排名出爐！馮翊新創生涯最佳、彭郁涵暴衝137名

馮翊新世界排名躍居46名，再創生涯新高。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總公布今年第8週世界排名，上週在WTT印度清奈球星挑戰賽表現出色的馮翊新、黃愉偼和17歲小將彭郁涵，排名都創下生涯新高，台灣一姐鄭怡靜也上升2名重返世界前20，台灣一哥林昀儒則穩居第8。

男子組世界排名前19本週都沒有變動，林昀儒以總積分2875分仍居第8。馮翊新上週在清奈站挺進男單16強，收穫115分積分，排名從52名前進至46，創下生涯最佳；本季因傷尚未出賽的高承睿則從62名下滑至68；郭冠宏也下跌3名成為76、張佑安從79滑落至83名，廖振珽也下滑至90名。

台灣女將在清奈球星挑戰賽大有斬獲，鄭怡靜一路殺進女單4強才敗給日本女將大藤沙月，進帳270分積分，排名從21小幅回升至19；李昱諄、葉伊恬分居55、57名。

22歲的黃愉偼在清奈站扳倒世界排名23的日本好手木原美悠，挺進16強，世界排名從88大幅竄升至68，再度寫下生涯新高；3月5日才滿18歲的國泰小將彭郁涵，憑著正手短顆、反手防弧圈的特殊打法，在清奈球星挑戰賽連續擊退羅馬尼亞一姐史佐克絲、二姐莎瑪拉，一戰成名，直到8強才以1:3遭鄭怡靜逆轉，獲得175分積分，排名也從238大幅上升137名，來到生涯最佳的101名，距離百名大關只有一步之遙。

