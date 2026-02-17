自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》最新世界排名出爐！馮翊新創生涯最佳、彭郁涵暴衝137名

2026/02/17 09:07

馮翊新世界排名躍居46名，再創生涯新高。（取自WTT官網）馮翊新世界排名躍居46名，再創生涯新高。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總公布今年第8週世界排名，上週在WTT印度清奈球星挑戰賽表現出色的馮翊新、黃愉偼和17歲小將彭郁涵，排名都創下生涯新高，台灣一姐鄭怡靜也上升2名重返世界前20，台灣一哥林昀儒則穩居第8。

男子組世界排名前19本週都沒有變動，林昀儒以總積分2875分仍居第8。馮翊新上週在清奈站挺進男單16強，收穫115分積分，排名從52名前進至46，創下生涯最佳；本季因傷尚未出賽的高承睿則從62名下滑至68；郭冠宏也下跌3名成為76、張佑安從79滑落至83名，廖振珽也下滑至90名。

台灣女將在清奈球星挑戰賽大有斬獲，鄭怡靜一路殺進女單4強才敗給日本女將大藤沙月，進帳270分積分，排名從21小幅回升至19；李昱諄、葉伊恬分居55、57名。

22歲的黃愉偼在清奈站扳倒世界排名23的日本好手木原美悠，挺進16強，世界排名從88大幅竄升至68，再度寫下生涯新高；3月5日才滿18歲的國泰小將彭郁涵，憑著正手短顆、反手防弧圈的特殊打法，在清奈球星挑戰賽連續擊退羅馬尼亞一姐史佐克絲、二姐莎瑪拉，一戰成名，直到8強才以1:3遭鄭怡靜逆轉，獲得175分積分，排名也從238大幅上升137名，來到生涯最佳的101名，距離百名大關只有一步之遙。

國泰小將彭郁涵世界排名逼近前100。（取自WTT官網）國泰小將彭郁涵世界排名逼近前100。（取自WTT官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中