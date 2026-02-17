自由電子報
冬奧雙人花滑上演逆轉秀 日本組合首度摘金

2026/02/17 09:23

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來與木原龍一強勢逆轉拿下金牌。（歐新社）日本雙人花式滑冰選手三浦璃來與木原龍一強勢逆轉拿下金牌。（歐新社）

〔中央社〕日本雙人花式滑冰選手三浦璃來與木原龍一今天在米蘭冬奧拿出職業生涯最佳表現，從短曲排名第5，強勢逆轉拿下金牌。這是首度有日本組合在冬季奧運的雙人花式滑冰賽事奪金。

法新社報導，三浦璃來與木原龍一在短曲出現失誤一度落後，但長曲部分在配樂「神鬼戰士」（Gladiator）氣勢磅礡的音樂配合下，拿出精彩表現，帶給觀眾節奏明快、具有感染力的演出。全場觀眾在他們演出過後，起立鼓掌致意。兩人隨即跪在冰面上喜極而泣。

三浦璃來與木原龍一在短曲拿下73.11分，於長曲拿下158.13分，最終扭轉在短曲暫居第5的劣勢，以總分231.24分收下金牌。他們在長曲的分數刷新世界紀錄；這也是日本花滑名將羽生結弦2018年在冬季奧運會奪得個人金牌後，日本隊再度獲得花式滑冰奧運金牌。

而喬治亞組合梅特爾基娜（Anastasiia Metelkina）與貝魯拉瓦（Luka Berulava）則以總分221.75贏得銀牌；在短曲排名第一的德國選手哈塞（Minerva Fabienne Hase）與沃洛金（Nikita Volodin）以219.09分摘下銅牌。

24歲的三浦璃來與33歲的木原龍一稍早也協助日本在本屆米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會花滑團體賽，連續兩屆冬奧抱回銀牌。

