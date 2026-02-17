自由電子報
體育 競技運動 奧運

冬奧》寫台灣睽違38年完賽紀錄 20歲小將張天將：讓小時候的自己感到驕傲

2026/02/17 09:08

張天將的父母也到場加油。（奧會提供）張天將的父母也到場加油。（奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕20歲小將張天將在米蘭科爾蒂納冬季奧運男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽事，克服困難賽道完成兩趟滑行，以2分22秒85排名第36名，也是台灣隊在該項目暌違38年的完賽紀錄。

比賽當下雪勢與冰面狀況對選手形成嚴峻考驗，96名選手接連出發，不少選手在第一趟就遭淘汰出局，張天將克服困難賽道完成兩趟滑行，台灣隊上一次在此項目完賽，已要追溯至1988年卡加利冬季奧運的陳東榮，如今張天將在高難度賽道中撐完全程，不僅達成個人目標，也為台灣冬季運動再添歷史意義。

張天將坦言，看到多名好手未能完賽，緊張感也隨之而來，只能盡力把能做的做到最好。幸好完成第一趟後雪勢也停止，讓他第二趟能順利一些，「真的很累，但我知道一定要撐住，不只是用表現回饋一直以來支持著我、在場邊替我加油的家人，也是讓小時候的自己感到驕傲。」

除了氣候嚴峻，張天將更形容本場賽道是自己滑過最困難的賽道之一，冰面也很硬，但平常教練就有針對這種環境來做訓練，因此賽前就相信只要全力以赴就一定能做到。

張天將。（奧會提供）張天將。（奧會提供）

張天將回憶自己從童年學滑雪到奧運的這段過程表示，小時候在電視上看奧運選手覺得很厲害，但一直覺得那是「自己做不到的事」，他從10歲開始滑雪，起初只是以好玩為出發點，直到16、7歲才開始有成為國家隊的目標，卻從來沒想過能進到奧運這個殿堂。

如今第一次參加奧運就順利完賽，他感到很不可思議也很開心，更希望能激勵國內的小朋友，他說：「就算來自小地方，也有機會站上奧運舞台，一切都有可能。」

完成奧運賽事後，張天將的賽季仍持續進行，將在一週後轉戰世界青年錦標賽，一個月後也要回到美國加州大學聖地牙哥分校繼續學業，他還透露，自己很喜歡服飾品牌，計劃將來成立專屬冬季運動品牌，也會繼續推廣冬季運動，考慮開設滑雪營或其他相關活動，把經驗傳授給更多人。

張天將。（奧會提供）張天將。（奧會提供）

