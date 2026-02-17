MLB》Live BP對決被大谷翔平敲長打 道奇右投曝私下超親民一面

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平備戰經典賽，今天第2度進行Live BP（實戰投打練習）站上打擊區，春訓首安出爐。

大谷今天在春訓第2度Live BP中打擊，首打席遭明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）三振，第2打席面對小聯盟2A右投坎波斯（Chris Campos），鎖定直球擊出右中外野深遠安打，這也是他本次春訓實戰第4個打席所敲出的首安，第3打席則是遭費西亞（Alex Vesia）三振。費西亞之後更激動大喊「Yeah！」振臂慶祝，現場約300名擠滿的球迷也報以掌聲。

與大谷在第2打席交手的25歲右投坎波斯透露，休賽季自主訓練期間曾在道奇球場與大谷交流，他透露，今天本來想用直球和他對決，並不會覺得害怕，原本打算在曲球之後，用快速直球把球數逼到1好2壞，再用滑球解決他，但結果被打了。

坎波斯也笑說，大谷在對決後有稱讚他，讓他開心不已，「我跟他說『Nice hit！不過下次我會解決你』，他笑了。然後他對我說『你的滑球真的很好』，雖然今天沒對他投滑球，但他看到我對其他打者投時說『真的是顆好球』，我自己也認為滑球是我最大的武器，還需要再磨練，所以下次再對決時，我想用滑球和他一決勝負。」

坎波斯不只對大谷的球技敬佩，對其人格特質也深深折服，他說：「大谷翔平是史上最偉大的球員，能在他身邊向他學習，真的非常幸運，也是種榮耀，而且他真的是個很好的人，以他那樣的地位，很多人可能不會主動和你說話，但他非常親切、平易近人，我想這也和文化有關，日本人總是非常有禮貌，我真的很喜歡這樣的文化。」

