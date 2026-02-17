自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》對決史庫柏爾超興奮 李灝宇經典賽期待對決山本由伸

2026/02/17 13:07

李灝宇。（資料照，法新社）李灝宇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇，今年是生涯第4度參加大聯盟春訓，上週曾在實戰投打練習（Live BP）對決兩屆塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal），吞下三振，李灝宇受訪表示，既開心又興奮。

「我很開心，因為史庫柏爾現在是世界上最棒的投手，」李灝宇笑說，第一顆速球準備好全力擊球，但他投了一個變速球，那球就像消失了一樣，如果下次再對上，自己有信心做得更好。

相較於去年大聯盟春訓時的緊張與焦慮，今年的李灝宇顯得游刃有餘，他坦言去年因過於在意表現而無法做自己，今年則能以更放鬆的心情投入訓練。總教練辛奇（A.J. Hinch）觀察到這一點，並給予高度肯定，他稱讚李灝宇今年春訓的表現非常棒，對教練團、對他以及對隊友都感到更自在。

老虎去年11月正式將李灝宇放進40人名單，李灝宇認為，雖然自己還不是大聯盟球員，但確實感受到自己有機會成為其中一員。

除了力拚大聯盟之外，李灝宇也將代表台灣隊出征本屆經典賽，C組預賽對手有南韓、日本、捷克與澳洲。李灝宇最期待對上道奇日本強投山本由伸，「他是世界大賽冠軍的一員，3月初就能對上這種等級的球員是很棒的經驗，我很期待能從他手中擊出安打。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中