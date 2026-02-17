MLB》對決史庫柏爾超興奮 李灝宇經典賽期待對決山本由伸

李灝宇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇，今年是生涯第4度參加大聯盟春訓，上週曾在實戰投打練習（Live BP）對決兩屆塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal），吞下三振，李灝宇受訪表示，既開心又興奮。

「我很開心，因為史庫柏爾現在是世界上最棒的投手，」李灝宇笑說，第一顆速球準備好全力擊球，但他投了一個變速球，那球就像消失了一樣，如果下次再對上，自己有信心做得更好。

相較於去年大聯盟春訓時的緊張與焦慮，今年的李灝宇顯得游刃有餘，他坦言去年因過於在意表現而無法做自己，今年則能以更放鬆的心情投入訓練。總教練辛奇（A.J. Hinch）觀察到這一點，並給予高度肯定，他稱讚李灝宇今年春訓的表現非常棒，對教練團、對他以及對隊友都感到更自在。

老虎去年11月正式將李灝宇放進40人名單，李灝宇認為，雖然自己還不是大聯盟球員，但確實感受到自己有機會成為其中一員。

除了力拚大聯盟之外，李灝宇也將代表台灣隊出征本屆經典賽，C組預賽對手有南韓、日本、捷克與澳洲。李灝宇最期待對上道奇日本強投山本由伸，「他是世界大賽冠軍的一員，3月初就能對上這種等級的球員是很棒的經驗，我很期待能從他手中擊出安打。」

