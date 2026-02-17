自由電子報
體育 網球

網球》重返賽場再談澳網失利 辛納：輸給喬科維奇那戰讓我學到很多

2026/02/17 13:48

義大利名將辛納。（資料照，法新社）義大利名將辛納。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利名將辛納（Jannik Sinner）在澳洲網球公開賽男單4強不敵喬科維奇（Novak Djokovic）挑戰衛冕失利，本週在卡達公開賽重返賽場，他坦言，從那場輸給這位38歲塞國老將的失利學到很多。

辛納今年在澳網強勢挑戰3連霸，準決賽經歷五盤大戰輸給「墨爾本之王」喬科維奇，終止對戰5連勝，他在卡達公開賽開打前接受義國媒體訪問提起那場敗仗時表示，「輸給喬科維奇那場比賽讓我學到很多，那是一場對我們而言都非常精彩的比賽，我一度擁有機會，但有時候事情總是不如預期，這就是比賽。」

辛納指出，在那場比賽後團隊也開始進行一些調整，不光是技術層面，也包含戰術與心理層面，「但我還是從那場比賽得到很好的回饋，我們不能忘記，輸球也是很正常的。」

辛納認為，自己面對以及經歷這場五盤的激烈對決的方式就跟平常一樣，「我現在24歲，只是想在世界各地繳出自己最頂尖的表現，有時候輸球也沒關係，我和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）這兩年的表現吸引很多關注，事情就是這麼發生了，現在就是努力找回節奏，再次感受比賽帶來的壓力，然後看看會發生什麼事。」

辛納今迎來生涯在杜哈的首秀，以6：1、6：4橫掃捷克馬哈奇（Tomas Machac），挺進卡達公開賽男單16強。

