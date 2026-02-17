經典賽》盛讚史上最強台灣隊！ 韓媒分析戰力「並非黑馬而是世界冠軍」

台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年3月經典賽C組預賽在東京巨蛋開打，台灣與日本、南韓、澳洲、捷克同分組，5取2晉級美國8強複賽。韓媒《OSEN》今天撰文分析台灣隊戰力，點出2024年世界12強賽冠軍球隊並非是黑馬，若是南韓隊無法擊敗台灣，勢必無法晉級下一輪。

韓媒《OSEN》報導指出，本屆經典賽台灣隊陣容可謂歷代最強，要擊敗曾奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣隊，南韓隊必須仔細分析、保持謹慎，最近6場對戰成績不佳，台灣取得4勝2敗的對戰優勢。

請繼續往下閱讀...

韓媒認為，台灣隊投手戰力相當強悍，旅外成員多達9人，效力日本火腿的古林睿煬是頭號王牌，另外有南韓殺手林昱珉，韓媒更以「台灣的文東珠」形容徐若熙，並點名林維恩的實力不容小覷。內文也點出台灣隊打線火力強大，擁有張育成、李灝宇、林安可、「龍仔」強納森．龍（Jonathan Long）等強打，陣中更有大聯盟資歷的混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）助拳。

《OSEN》分析，小組賽賽程對南韓不利，南韓在8日要晚接午出戰台灣，無法獲得充分的休息，這也意味著南韓處於劣勢，台灣並非是黑馬，而是拿下過世界冠軍的球隊，南韓若不能擊敗台灣，經典賽8強夢想恐將無望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法