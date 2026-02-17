MLB》New Showtime！劍指上古神獸紀錄 大谷翔平將挑戰史上首見偉業

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平去年助隊達成2連霸偉業，並4度以全票勇奪年度MVP、連續3年奪獎。日媒撰文指出，大谷翔平明年將要挑戰一項史無前例的大聯盟紀錄。

日本駐美的大聯盟記者丹羽政善今天在日本運動網站《Sports Navi》撰文指出，2026年不僅是大谷翔平二刀流完全復活的一年，更是他重新定義職涯「頂點」的起點，大谷2度同時勇奪年度MVP和世界大賽冠軍，歷史上除了大谷之外，只有3人達成過，分別是紅人傳奇二壘手摩根（Joe Morgan）、名人堂神獸狄馬喬（Joe DiMaggio）和曼托（Mickey Mantle），狄馬喬3度達成是歷史之最，大谷明年若是獲得雙重榮耀，將追平狄馬喬的紀錄，而連續3年也是史上第一人。

大谷翔平日前在春訓首日被問及接下來的目標是什麼，他回答道：「無論是贏得世界大賽，還是在經典賽奪冠，或者是拿下年度MVP，一次並不算什麼，只有持續做到，別人才會認為你是真正的一流球員。」

大谷也補充說：「一次不如兩次，兩次不如三次，像這樣一步步累積非常重要。一旦滿足了，那就是結束的時候，現在我還沒這種想法；反過來說，如果有一天我覺得滿足了，那時候再停下也不遲。」

大谷翔平今年將以投打二刀流度過完整賽季，被看好有望挑戰生涯首座塞揚獎，他直言如果能獲獎當然很棒，不過這意味著要投很多局數，自己的目標是健康打完整季，「我想那才是最重要，也是首先該做到的事。」

大谷翔平進軍大聯盟在美國颳起大谷旋風，美媒以「翔」字諧音，將他的上場稱為「SHOWTIME」，當被問及有沒有一個詞句能形容大谷的打球風格，大谷笑說：「New Showtime如何？」

