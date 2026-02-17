自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》New Showtime！劍指上古神獸紀錄 大谷翔平將挑戰史上首見偉業

2026/02/17 15:43

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平去年助隊達成2連霸偉業，並4度以全票勇奪年度MVP、連續3年奪獎。日媒撰文指出，大谷翔平明年將要挑戰一項史無前例的大聯盟紀錄。

日本駐美的大聯盟記者丹羽政善今天在日本運動網站《Sports Navi》撰文指出，2026年不僅是大谷翔平二刀流完全復活的一年，更是他重新定義職涯「頂點」的起點，大谷2度同時勇奪年度MVP和世界大賽冠軍，歷史上除了大谷之外，只有3人達成過，分別是紅人傳奇二壘手摩根（Joe Morgan）、名人堂神獸狄馬喬（Joe DiMaggio）和曼托（Mickey Mantle），狄馬喬3度達成是歷史之最，大谷明年若是獲得雙重榮耀，將追平狄馬喬的紀錄，而連續3年也是史上第一人。

大谷翔平日前在春訓首日被問及接下來的目標是什麼，他回答道：「無論是贏得世界大賽，還是在經典賽奪冠，或者是拿下年度MVP，一次並不算什麼，只有持續做到，別人才會認為你是真正的一流球員。」

大谷也補充說：「一次不如兩次，兩次不如三次，像這樣一步步累積非常重要。一旦滿足了，那就是結束的時候，現在我還沒這種想法；反過來說，如果有一天我覺得滿足了，那時候再停下也不遲。」

大谷翔平今年將以投打二刀流度過完整賽季，被看好有望挑戰生涯首座塞揚獎，他直言如果能獲獎當然很棒，不過這意味著要投很多局數，自己的目標是健康打完整季，「我想那才是最重要，也是首先該做到的事。」

大谷翔平進軍大聯盟在美國颳起大谷旋風，美媒以「翔」字諧音，將他的上場稱為「SHOWTIME」，當被問及有沒有一個詞句能形容大谷的打球風格，大谷笑說：「New Showtime如何？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中