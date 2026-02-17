自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「美國VS世界」賽制大成功！本屆明星賽收視率暴增87％

2026/02/17 16:34

愛德華茲。（資料照，法新社）愛德華茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在NBA明星賽率領美國星辰隊強壓眾前輩，以47：21擊敗41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）為首的美國條紋隊，勇奪冠軍也首獲MVP，老少傳承意味濃厚。根據統計，本屆明星賽收視率狂飆87％，平均收視人數創下2011年後的新高，這也顯示明星賽改革大成功。

本屆明星賽分為三隊，分別是美國星辰隊、美國條紋隊和世界隊，其中有2場比賽用絕殺定勝負，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）狂轟31分，力抗拿下19分的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），率領條紋隊以48：45擊敗世界隊。愛德華茲在決賽率領美國星辰隊以47：21痛宰美國條紋隊奪下冠軍，他也拿下明星賽MVP。

NBA明星賽首度採用美國隊對戰世界隊的模式，根據尼爾森和Adobe Analytics的數據，本屆明星賽在NBC、Peacock 和Telemundo平台的平均收視人數達到880萬人，最高峰值更逼近1000萬人，這是自2011年以來，NBA明星賽所創下的最高收視紀錄。

2025年的NBA明星賽平均觀看率約為470萬，創下史上第二差的紀錄，僅優於2023年明星賽，而今年則是成長了87％，收視高峰出現在美東時間晚間7點至7點15分，當時共有980萬人同時在線觀看，見證條紋隊以48：45力克世界隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中