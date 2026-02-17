NBA》「美國VS世界」賽制大成功！本屆明星賽收視率暴增87％

愛德華茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在NBA明星賽率領美國星辰隊強壓眾前輩，以47：21擊敗41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）為首的美國條紋隊，勇奪冠軍也首獲MVP，老少傳承意味濃厚。根據統計，本屆明星賽收視率狂飆87％，平均收視人數創下2011年後的新高，這也顯示明星賽改革大成功。

本屆明星賽分為三隊，分別是美國星辰隊、美國條紋隊和世界隊，其中有2場比賽用絕殺定勝負，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）狂轟31分，力抗拿下19分的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），率領條紋隊以48：45擊敗世界隊。愛德華茲在決賽率領美國星辰隊以47：21痛宰美國條紋隊奪下冠軍，他也拿下明星賽MVP。

NBA明星賽首度採用美國隊對戰世界隊的模式，根據尼爾森和Adobe Analytics的數據，本屆明星賽在NBC、Peacock 和Telemundo平台的平均收視人數達到880萬人，最高峰值更逼近1000萬人，這是自2011年以來，NBA明星賽所創下的最高收視紀錄。

2025年的NBA明星賽平均觀看率約為470萬，創下史上第二差的紀錄，僅優於2023年明星賽，而今年則是成長了87％，收視高峰出現在美東時間晚間7點至7點15分，當時共有980萬人同時在線觀看，見證條紋隊以48：45力克世界隊。

