奧運

冬奧》林欣蓉感謝80歲阿嬤跟親友低溫加油 續拚雙人雪車

2026/02/18 10:06

林欣蓉單人雪車總成績以3分02秒27排在21名，差0.08秒無緣晉級第4趟決賽。（中華奧會提供林欣蓉單人雪車總成績以3分02秒27排在21名，差0.08秒無緣晉級第4趟決賽。（中華奧會提供

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女子雪車好手林欣蓉在米蘭－科爾蒂納冬季奧運單人雪車的總成績以3分02秒27排在21名，差0.08秒無緣晉級第4趟決賽，接下來她將全力拚雙人雪車賽事。

27歲的林欣蓉從小夢想站上奧運殿堂，投入田徑訓練10年後轉而挑戰冷門的雪上運動，上屆北京冬奧成為台灣24年來首位冬奧雪橇女子選手，2024年3月轉練雪車，這次在單人雪車於56名選手中排名世界第16取得門票，雙人雪車也搶下資格。

林欣蓉在2天前的米蘭冬季奧運女子單人雪車前2趟發生些微失誤，但第3趟以1分00秒36的成績在25名選手中排第15名作收，只可惜林欣蓉3趟的總成績，以3分02秒27排在21名，僅差0.08秒未能晉級前20名，無緣取得第4趟決賽的資格。

林欣蓉也提到，多位外國教練在訓練期間都有關心她的狀況，對於她只練習雪車兩年便有此表現感到驚訝，也給予不少鼓勵，「他們看到我的調整與滑行，也肯定我的能力。」

與2022年以雪橇選手參加冬奧相比，這次轉項到雪車，林欣蓉內心有不一樣的感受。她滑完之後，內心對身邊所有人充滿感謝。特別是家人特地飛到現場觀賽，包括80歲、行動不便的阿嬤，跟爸爸、媽媽、朋友們都在戶外低溫中等待兩、三個小時。

林欣蓉19、20日跟隊友林頌恩、梁宥婕（候補）還有女子雙人雪車賽事，她表示，跟學妹們的配合不錯，會專注把每一趟滑好，「官方訓練其實是越滑越好，因為其實這個滑道大家失誤的滿多，那我就是希望可以從錯誤中學習，不要再失誤。」

