體育 2026WBC 最新報導

MLB》山本由伸春訓第2次Live BP遭金慧成開轟 外媒點出他的調整

2026/02/18 10:40

山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投山本由伸今天做春訓第二次的實戰投打練習（Live BP），共投2局用30球，面對8人被敲3安、送出2次三振，其中道奇韓籍野手金慧成一人就敲2安、包含一發全壘打。

《洛杉磯時報》報導，山本由伸今在Live BP中投第16球時，遭左打的金慧成擊出反方向的全壘打，讓現場數百名道奇球迷驚呼連連。

金慧成去年季前以3年1250萬美元加入道奇，他持續調整揮棒動作。金慧成在美國時間週一透過翻譯表示，「去年我們做的揮棒調整，我大概只有70％的適應程度。在這個休賽季和春訓期間，我們又找出一些需要改進的地方，所以我今年也非常努力做這些調整。」

金慧成上季出賽71場，交出3轟、17分打點，打擊率2成80，跑出13次盜壘成功。金慧成去年季中曾因左肩傷勢進入傷病名單。

MLB》山本由伸春訓第2次Live BP遭金慧成開轟 外媒點出他的調整金慧成。（資料照，美聯社）

上季金慧成在外野出賽17場，他知道外野守備是休賽季的重要課題，「我很清楚自己需要加強中外野和整體外野的守備。就算球團沒有特別提醒，我也知道這是自己必須改進的地方，所以無論如何都會去做。」

金慧成備戰新賽季時，也把重心放在營養補給，增加蛋白質攝取、並稍微增重。金慧成指出，「我發現自己在球季中掉了一些體重，想在開季前把體重補回來。因此這個休賽季有特別注意蛋白質和餐點的攝取，成功增加2至3公斤。」

道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）休賽季動腳踝手術，今年開季將缺陣，這也讓金慧成有更多上場空間。不過金慧成表示自己不會想太多，「我只是利用這段時間，休賽季和春訓，讓自己變得更好。至於上場時間多不多，其實不會影響我。我只想每天變得更好。」

此外，山本由伸、金慧成都將代表日本和南韓參加今年3月的世界棒球經典賽，也將是台灣隊碰上的對手。

