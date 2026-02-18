自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》前球王談艾卡拉茲和辛納 或許本有機會跟四巨頭抗衡

2026/02/18 10:24

前世界排名第一的美國退役球星考瑞爾。（資料照，法新社）前世界排名第一的美國退役球星考瑞爾。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）成為當今男子網壇的主旋律，對此，前世界排名第一的美國退役球星考瑞爾（Jim Courier）認為，兩人或許原本有機會跟「四巨頭」抗衡。

考瑞爾表示，「在過去的一年半，他們贏得了所有的重大賽事冠軍，他們能在各種不同的場地稱王，而且他們還很年輕，移動起來非常靈活，我認為他們原本能夠與四巨頭相抗衡。」他接著說：「他們很可能從小就關注四巨頭，並模仿他們的打法，Jannik的運動方式和打球風格與Novak非常相似。而Carlos則與眾不同，他獨樹一格，融合了所有人身上的優點。」

「顯而易見的是，在網球運動的大部分歷史中，即便你是頂尖選手，也可能存在一些不足之處。」考瑞爾說：「但他們卻沒有這樣的弱點，這意味著技術變得越來越重要，尤其在這樣的快節奏比賽中，你必須在每一個位置都展現出進攻能力，這在以前是很少見的。」

考瑞爾認為，納達爾（Rafael Nadal）變得無可挑剔，費德爾（Roger Federer）在職業生涯後期更換了球拍，因此他的反手擊球變得更加強大，尤其是對上納達爾時更是如此，「在我這一代人當中，就連桑普拉斯也有過一種可以一直使用的擊球方式，他的反手擊球，但如今這種模式已經不存在了，如今你找不到任何一種讓你感到安全的擊球方式了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中