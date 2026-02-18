網球》前球王談艾卡拉茲和辛納 或許本有機會跟四巨頭抗衡

前世界排名第一的美國退役球星考瑞爾。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）成為當今男子網壇的主旋律，對此，前世界排名第一的美國退役球星考瑞爾（Jim Courier）認為，兩人或許原本有機會跟「四巨頭」抗衡。

考瑞爾表示，「在過去的一年半，他們贏得了所有的重大賽事冠軍，他們能在各種不同的場地稱王，而且他們還很年輕，移動起來非常靈活，我認為他們原本能夠與四巨頭相抗衡。」他接著說：「他們很可能從小就關注四巨頭，並模仿他們的打法，Jannik的運動方式和打球風格與Novak非常相似。而Carlos則與眾不同，他獨樹一格，融合了所有人身上的優點。」

「顯而易見的是，在網球運動的大部分歷史中，即便你是頂尖選手，也可能存在一些不足之處。」考瑞爾說：「但他們卻沒有這樣的弱點，這意味著技術變得越來越重要，尤其在這樣的快節奏比賽中，你必須在每一個位置都展現出進攻能力，這在以前是很少見的。」

考瑞爾認為，納達爾（Rafael Nadal）變得無可挑剔，費德爾（Roger Federer）在職業生涯後期更換了球拍，因此他的反手擊球變得更加強大，尤其是對上納達爾時更是如此，「在我這一代人當中，就連桑普拉斯也有過一種可以一直使用的擊球方式，他的反手擊球，但如今這種模式已經不存在了，如今你找不到任何一種讓你感到安全的擊球方式了。」

