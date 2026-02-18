自由電子報
MLB》大谷翔平首次Live BP飆157公里 道奇隊友讚投球機制更棒了

2026/02/18 11:24

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天進行春訓首次實戰投打練習（Live BP），共投18球面對4個人次，被敲1安、賞2次三振，最快丟到98英哩（約157.7公里）。

根據《東京體育報》報導，大谷翔平今在Live BP面對新隊友西亞尼（Michael Siani），被擊出投手前強勁擊球形成安打。接著大谷用指叉球讓道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）敲游擊滾地球，而大谷翔平連續用速球三振帕赫斯（Andy Pages）、新隊友塔克（Kyle Tucker）。

《紐約郵報》記者哈里斯（Jack Harris）報導指出，今天負責接捕的道奇24歲大物捕手拉辛（Dalton Rushing）讚賞大谷翔平的投球，「他的球路都能精準投到位，也能製造他想要的揮空。是阿，他今天看起來真的、真的非常好。」

拉辛也提到，大谷翔平今年的投球機制看起來比去年從TJ手術（手肘韌帶重建，俗稱Tommy John手術）復出時更「乾淨俐落」，並稱讚他對伸卡球、滑球、指叉球這種球種組合的執行能力。拉辛認為，大谷翔平在投球丘的動作比過去更順暢，「他的身體開始感覺恢復活力。」

被問到對於大谷翔平今年投球表現的期待時，拉辛形容是「沒有極限」，並讚嘆「幾乎你要求他做什麼，他都做得到。」

（影片來源：大聯盟官網）

