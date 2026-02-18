經典賽》委內瑞拉戰力受挫！雙城明星右投羅培茲驚傳要動TJ手術

羅培茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城29歲明星右投羅培茲（Pablo Lopez）今天傳出右手肘尺側副韌帶有「嚴重撕裂」，很有可能要動手肘韌帶重建（俗稱Tommy John或TJ手術）。這代表羅培茲很有可能整季報銷，也將無緣為委內瑞拉參加今年3月的世界棒球經典賽。

雙城隊官網報導，羅培茲昨天在做實戰投打練習時，因手肘疼痛提前退場。當天他接受核磁共振檢查，結果顯示韌帶撕裂。羅培茲將尋求第二意見評估傷勢。

「顯然這是非常令人失望的消息。」雙城總經理佐爾（Jeremy Zoll）今天受訪表示，「大家都替Pablo感到難過。眾所皆知，他的職業態度、對身體的照顧，以及賽前準備都是首屈一指的。這對他來說是重大打擊，他感到非常失望也是可以理解的。」

羅培茲曾在2013年水手隊時期開啟職業生涯時曾動TJ手術，他在2023年1月被交易至雙城，上季遇到右大腿後肌拉傷、右肩肌肉拉傷、以及右前臂拉傷等傷勢，羅培茲去年先發14場、共投75.2局是近5年來新低，羅培茲整季交出5勝4敗、防禦率2.74的表現，標準化防禦率（ERA+）為156。

本季領2175萬美元薪水的羅培茲說，「我已經感覺讓很多人失望了。我讓自己失望、讓雙城隊失望，也讓我的家人們失望了。」

「像這樣的事情，就是可能會發生。」羅培茲指出，「我記得自己動第一次手術時，人們就告訴我，這種手術其實都有『使用期限』。有些投手動了（TJ手術）之後，可能4、5、6年又要再動一次。當我在2019年撐過6年的關卡時，我還想說：『也許我是例外。』某種程度上，我確實算是。我的手肘有一條外來的韌帶、外來的組織，現在它也出現部分損傷了。」

佐爾說，「我們知道傷病是比賽的一部分，你總是想辦法以最佳狀態度過春訓，這無疑是一個打擊，但我們會盡全力繼續前進。」

