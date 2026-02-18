自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》委內瑞拉戰力受挫！雙城明星右投羅培茲驚傳要動TJ手術

2026/02/18 12:39

羅培茲。（資料照，美聯社）羅培茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城29歲明星右投羅培茲（Pablo Lopez）今天傳出右手肘尺側副韌帶有「嚴重撕裂」，很有可能要動手肘韌帶重建（俗稱Tommy John或TJ手術）。這代表羅培茲很有可能整季報銷，也將無緣為委內瑞拉參加今年3月的世界棒球經典賽。

雙城隊官網報導，羅培茲昨天在做實戰投打練習時，因手肘疼痛提前退場。當天他接受核磁共振檢查，結果顯示韌帶撕裂。羅培茲將尋求第二意見評估傷勢。

「顯然這是非常令人失望的消息。」雙城總經理佐爾（Jeremy Zoll）今天受訪表示，「大家都替Pablo感到難過。眾所皆知，他的職業態度、對身體的照顧，以及賽前準備都是首屈一指的。這對他來說是重大打擊，他感到非常失望也是可以理解的。」

羅培茲曾在2013年水手隊時期開啟職業生涯時曾動TJ手術，他在2023年1月被交易至雙城，上季遇到右大腿後肌拉傷、右肩肌肉拉傷、以及右前臂拉傷等傷勢，羅培茲去年先發14場、共投75.2局是近5年來新低，羅培茲整季交出5勝4敗、防禦率2.74的表現，標準化防禦率（ERA+）為156。

本季領2175萬美元薪水的羅培茲說，「我已經感覺讓很多人失望了。我讓自己失望、讓雙城隊失望，也讓我的家人們失望了。」

「像這樣的事情，就是可能會發生。」羅培茲指出，「我記得自己動第一次手術時，人們就告訴我，這種手術其實都有『使用期限』。有些投手動了（TJ手術）之後，可能4、5、6年又要再動一次。當我在2019年撐過6年的關卡時，我還想說：『也許我是例外。』某種程度上，我確實算是。我的手肘有一條外來的韌帶、外來的組織，現在它也出現部分損傷了。」

佐爾說，「我們知道傷病是比賽的一部分，你總是想辦法以最佳狀態度過春訓，這無疑是一個打擊，但我們會盡全力繼續前進。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中