MLB

MLB》說服大谷翔平經典賽不登板 道奇總裁盼「投手大谷」再丟8年

2026/02/18 12:01

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平新賽季將迎來完整「投打二刀流賽季」，今天進行春訓首次實戰投打練習（Live BP）、被敲1安和賞2次三振，共投18球面對4個人次，最快丟到98英哩（約157.7公里）。道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）受訪表示，希望「投手大谷」未來8年都可以投球。

大谷翔平在2023年動手肘手術，去年6月復出，今年是大谷翔平自2023年再度迎來投打二刀流賽季。但道奇考量他的狀況，只讓大谷翔平以指定打者身分為日本隊參加今年3月的世界棒球經典賽，大谷無法在經典賽戰場上演「投打二刀流」。

佛里德曼說，曾與大谷翔平仔細討論是否在經典賽登板投球的事情，大谷才剛從手術中復出，而去年球季結束時也投到10月。

「很明顯我們今年的目標是一路打到10月，而翔平在投手丘上的表現會是其中非常重要的一部分，加上他想未來8年都能持續投球，我們也希望他未來8年都能投球，所以我們現在對一切都會非常謹慎處理，因此我們坐下來談話，他也理解這點。雖然身為球員的他並不喜歡這樣的安排，但他能理解。」佛里德曼說道。

大谷翔平預計在2月下旬離隊，前往日本備戰經典賽。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）提到，大谷可能在前往日本前，很難在春訓登板投球，這代表「投手大谷」要在今年熱身賽正式登板，可能要等到春訓最後一週。

佛里德曼預期大谷翔平能在例行賽開季時準備好先發，但道奇隊會透過大量「觀察與即時調整」來決定大谷的投球行程。佛里德曼說，「他承擔的是非常、非常重的負荷，和其他任何球員不同。很多安排都要視他的身體感受、恢復狀況，以及負荷量做出觀察與調整。」

