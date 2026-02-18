自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大聯盟球員工會主席遭爆與弟媳有不正當關係 如今下台一鞠躬

2026/02/18 14:00

大聯盟球員工會執行董事主席克拉克。（資料照，美聯社）大聯盟球員工會執行董事主席克拉克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，大聯盟球員工會執行董事克拉克（Tony Clark）遭內部調查發現他與弟媳有不正當關係，如今克拉克在美國時間週二辭去工會主席位置。

克拉克辭去球員工會執行董事的消息，為原本預料成為這個世紀以來最激烈的一次勞資談判蒙上陰影。若雙方未能達成共識，球隊老闆方預計將對球員祭出封館，可能會危及2027年賽季的進行。

《美聯社》引述消息人士透露，球員工會8人執行小組在外部法律顧問調查後，發現克拉克與這位弟媳存在不正當關係，該名弟媳是在2023年被MLB球員工會聘用，因此要求克拉克辭職。

《ESPN》提到，調查過程中，克拉克與這名女子的關係，被認為踩到球員領袖的「紅線」。這項聯邦調查源自於2024年11月向國家勞資關係委員會（簡稱NLRB）提出的一份吹哨者檢舉，指控克拉克涉嫌自肥、資源濫用、權力濫用及裙帶關係等。

該份匿名檢舉內容之一，是大聯盟球員工會在克拉克所居住的亞利桑那州興建的大型辦公室，這個辦公室在2023年啟用後，弟媳也在此任職。

除了這間辦公室外，紐約東區聯邦檢察官辦公室的調查還涉及一間公司「OneTeam Partners」和其青少年棒球計畫「Players Way」的利潤分配。這是一家由大聯盟球員工會、NFL美式足球工會、以及「RedBird Capital Partners」於2019年共同創立的授權公司。其中，「Players Way」的計畫耗費數百萬美元，卻僅舉辦少數幾場活動。

現年53歲的的克拉克曾是全明星一壘手，是第一位出身選手的大聯盟球員工會執行董事。他是在2013年12月正式成為球員工會領導者，任內完成2次重要談判，一次是在2016年的12月，在前一份協議即將到期約3個半小時前達成新協議；另一次是在2022年3月，歷經99天封館後達成協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中