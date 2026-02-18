MLB》大聯盟球員工會主席遭爆與弟媳有不正當關係 如今下台一鞠躬

大聯盟球員工會執行董事主席克拉克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，大聯盟球員工會執行董事克拉克（Tony Clark）遭內部調查發現他與弟媳有不正當關係，如今克拉克在美國時間週二辭去工會主席位置。

克拉克辭去球員工會執行董事的消息，為原本預料成為這個世紀以來最激烈的一次勞資談判蒙上陰影。若雙方未能達成共識，球隊老闆方預計將對球員祭出封館，可能會危及2027年賽季的進行。

《美聯社》引述消息人士透露，球員工會8人執行小組在外部法律顧問調查後，發現克拉克與這位弟媳存在不正當關係，該名弟媳是在2023年被MLB球員工會聘用，因此要求克拉克辭職。

《ESPN》提到，調查過程中，克拉克與這名女子的關係，被認為踩到球員領袖的「紅線」。這項聯邦調查源自於2024年11月向國家勞資關係委員會（簡稱NLRB）提出的一份吹哨者檢舉，指控克拉克涉嫌自肥、資源濫用、權力濫用及裙帶關係等。

該份匿名檢舉內容之一，是大聯盟球員工會在克拉克所居住的亞利桑那州興建的大型辦公室，這個辦公室在2023年啟用後，弟媳也在此任職。

除了這間辦公室外，紐約東區聯邦檢察官辦公室的調查還涉及一間公司「OneTeam Partners」和其青少年棒球計畫「Players Way」的利潤分配。這是一家由大聯盟球員工會、NFL美式足球工會、以及「RedBird Capital Partners」於2019年共同創立的授權公司。其中，「Players Way」的計畫耗費數百萬美元，卻僅舉辦少數幾場活動。

現年53歲的的克拉克曾是全明星一壘手，是第一位出身選手的大聯盟球員工會執行董事。他是在2013年12月正式成為球員工會領導者，任內完成2次重要談判，一次是在2016年的12月，在前一份協議即將到期約3個半小時前達成新協議；另一次是在2022年3月，歷經99天封館後達成協議。

