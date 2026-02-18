自由電子報
體育 棒球 韓職

經典賽》南韓隊又有傷兵？ 表定終結者的紅雀火球男驚傳傷情

2026/02/18 12:59

歐布萊恩（左）。（資料照，路透）歐布萊恩（左）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽3月登場，預計代表南韓隊出賽的紅雀火球男歐布萊恩（Riley O'Brien），他在上週六到牛棚練投時出現右小腿輕微拉傷，這幾天都沒有進行投球練習。目前不確定是否會影響歐布萊恩參加經典賽。

歐布萊恩今天表示，「今天感覺比昨天好多了，希望這不是需要太長時間恢復的傷勢。」

歐布萊恩的父親是美國人，母親是南韓人，這是他首次進南韓國家隊，預計將擔任終結者的角色。如今歐布萊恩出現傷情，參加經典賽一事出現變數。

現年31歲的歐布萊恩去年出賽42場都是後援，交出3勝1敗、防禦率2.06，各有6次救援成功和中繼成功，共投48局賞45次三振，被打擊率僅1成96，每局被上壘率為1.15。歐布萊恩的主要球種之一是伸卡球，去年最快丟到100.5英哩（約161.7公里），伸卡球平均有98英哩（約157.7公里）。

南韓隊本屆經典賽遇到多名傷兵問題，包含勇士游擊手金河成、剛加盟教士的三壘手宋成文都傷退。而韓華鷹火球男文東珠、曾摘韓職勝投王的三星獅強投元兌仁，也都因傷退出。

本屆經典賽，南韓隊與台灣隊、日本隊、捷克隊、澳洲隊同組，分組取前二晉級複賽。

