體育 棒球 MLB

MLB》「身為洋基一員就是成為冠軍」 史坦頓盼條紋軍生涯不留憾

2026/02/18 14:56

史坦頓。（法新社）史坦頓。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年36歲、生涯453轟的洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），今年將迎來在條紋軍的第9個賽季，生涯在大聯盟16年還未曾嚐到世界大賽冠軍滋味。史坦頓今天表示，若沒有冠軍戒，他在洋基隊的生涯將是一個「不完整的故事」。

洋基曾在2024年闖進世界大賽，該年以1勝4敗輸給道奇。去年洋基在美聯分區賽以1勝3敗不敵藍鳥，洋基隊前一次奪得世界大賽冠軍已經是2009年。

「你必須跨越那道坎。」史坦頓今天表示，「顯然，目標是世界大賽，目標是冠軍。但你也必須把中間的每一步做好，不要只是為了打進去，而是要完成它。」

「這個故事仍在寫下去。」史坦頓指出，「但身為洋基的一員就是成為冠軍，如果沒有做到，心理總是會留下遺憾。」

史坦頓去年因雙肘肌腱炎，缺席開季前70場比賽，上季出賽77場是近5年來最少，整季交出24轟、66分打點，打擊率2成73，整體攻擊指數（OPS）為0.944，標準化攻擊指數（OPS+）為158。

「我狀況很好，準備好上場。」史坦頓說，「就像我先前說的，這問題不會消息，會一直需要維護，但並沒有妨礙我做任何訓練。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）提到，史坦頓大多時間仍將擔任指定打擊位置，但也沒有排除讓他嘗試一些外野守備的可能性。

