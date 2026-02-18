MLB》「有時連拿牙膏都有困難」領57億約的布萊恩嘆背傷影響生活

布萊恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯34歲球星布萊恩（Kris Bryant）因腰椎退化性椎間盤疾病，他在美國時間2月10日被放進60天傷病名單。布萊恩今天受訪形容，每天的疼痛嚴重到「連伸手拿面前的牙膏都很困難」。

身為2016年的國聯年度MVP，布萊恩在2022年3月與洛磯簽下7年1.82億美元（約新台幣57.4億）的大約，未料布萊恩近4年飽受傷病所苦，上季因傷僅出賽11場，這4年來合計只打170場。

根據《丹佛郵報》報導，今天是洛磯隊春訓團體訓練的第一天，布萊恩雖然身穿球衣，卻只能站在一旁，他無法奔跑，更不用說在球場上競爭了。

「通常復健的流程是先從練習開始，然後再進行跑步。」布萊恩說，「只要我的腳一落地，我覺得自己可能會倒下。這很不幸，顯然這不是我希望事情發展的情況，我來到這裡是要找出問題，看看是否有辦法變得更好。」

布萊恩坦言與這種背部傷勢奮戰，不僅讓日常生活充滿疼痛，也威脅到他的職業生涯。被問到是否考慮退休，布萊恩說，「我不想深入談這個話題，我不想說錯話...我現在的重點只是找到方法，讓自己每天醒來時，希望能比前一天少點疼痛。」

「有些日子，連伸手拿面前的牙膏都很困難。」布萊恩說，「雖然不是每天都這樣，但那些日子裡，你只會希望自己能有個答案。」

布萊恩形容自己的背部疼痛，「我感受很多不同的感覺，就像整個身體被電擊一樣，這真的很糟，真的很難受。也許這是老化的一部分，雖然我其實沒有很老。」

「我們談了很多，除了他的背傷非常嚴重，而且恢復進展緩慢之外，真的沒有太多可說。」洛磯總教練謝弗（Warren Schaeffer）坦言，「我們必須做好他無法上場的準備...希望他能夠康復並取得突破，但就目前來說，他的背部真的很痛，這是真實發生的情況，他就是無法打棒球。」

