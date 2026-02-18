MLB》有鄧愷威、今井達也的太空人成國際村 教頭要學中文和日語

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手鄧愷威休賽季被交易至太空人，讓球隊在今年春訓營名單的選手，有來自美國、多明尼加、波多黎各、墨西哥、委內瑞拉、日本、古巴和台灣等多國的好手，共使用四種不同的語言，讓太空人隊努力在這個春訓營克服語言障礙。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）就說，自己要學日文和中文。

來自日職西武獅的明星右投今井達也在1月以3年5400萬美元（約新台幣17.1億元）加盟太空人，根據太空人官網報導，今井達也行動時都有翻譯陪同，太空人投手教練布魯博（AJ Blubaugh）就向今井問說，「日語中的『早安』怎麼講？」今井回說，「Ohayo（日文：おはよう）」。而布魯博開玩笑說，「Ohio（俄亥俄州），那是我家鄉。」

艾斯帕達說，自己要開始學一些日文，「我正在努力嘗試，這需要一點時間。我們大家都在努力學習，不僅是日文，還有中文。」

今井達也。（資料照，美聯社）

太空人官網指出，太空人隊去年開幕戰名單中的國際選手人數多達16人，是全大聯盟最多，也讓太空人隊的休息室成為文化大熔爐，音樂、食物、穿著和語言都來自世界各地。

如今太空人選手每天走進休息室，板子上都會寫著「每日單字」，分別用英文、西班牙文、日文和中文呈現。這些單字是由太空人球隊旅行事務主管惠特龍（Juan Huitron）每天挑選。

「目標是在春訓結束時，大家都能把幾個句子串在一起說出來。」艾斯帕達表示，「球員們真的很喜歡我們這樣嘗試。」

太空人春訓營第一天的每日單字是「棒球」，其他像是「你好」、「食物」、「朋友」等單字，也出現在黑板上，還附上發音。

太空人總教練艾斯帕達。（資料照，美聯社）

