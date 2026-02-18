自由電子報
體育 棒球 日職

經典賽》「不要去想只剩15秒...」伊藤大海用另類思考應對投球時鐘

2026/02/18 16:40

伊藤大海。（資料照，法新社）伊藤大海。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽3月登場，日本隊目前在宮崎集訓備戰，要適應日職賽場尚未實施的投球時鐘。新科澤村賞得主、日本火腿王牌投手伊藤大海認為，要轉化成「還有15秒」、「還有18秒」的想法。

本屆經典賽採用大聯盟規則導入投球計時器，投手在壘上沒人時要在15秒內出手，壘上有人則是18秒。若投手或打者違規，則違規方將計上一顆壞球。

日媒《Sponichi Annex》報導，對於備戰經典賽，伊藤大海分析自身優勢，能從第一球開始投出屬於自己的球路。「從好的意義來說，我希望成為一名『好用』的投手。當井端監督（日本隊教頭井端弘和）說「『上吧』的時候，我會對投球感到喜悅、感到很有價值。所以我想為此做好準備。」

被問到想在經典賽對決的打者時，伊藤大海說，「有很多人，但每一場對決都很期待，現在還沒特別想『就是這位選手』的對象。」

對於適應投球時鐘，伊藤大海說，打者那邊應該也會在意，所以需要多方面留意，若把心態改成利用它的想法，心態上比較不會感到壓力。

伊藤大海指出，「我想做好保持從容的準備，不是『只有15秒』、『只有18秒』，而是轉換成『有15秒』、『有18秒』的思考方式。」

