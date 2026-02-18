MLB》轉戰老東家道奇死對頭教士 讓前少主畢爾勒坦言有點怪

畢爾勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）近日以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請，加入教士隊，要力爭新賽季先發輪值。畢爾勒今天受訪坦言，穿上教士隊的衣服感到有點怪。

現年31歲的畢爾勒是道奇隊2020年、2024年世界大賽冠軍成員，其中他在2024年世界大賽G5關門成功，幫助道奇奪冠。

畢爾勒去年季前以1年2105萬美元加盟紅襪，他為紅襪隊出賽23場有22場先發，交出7勝7敗、防禦率5.45的表現，他在8月底被釋出，隨即轉戰費城人。畢爾勒為費城人出賽3場有2場先發，拿到3勝、防禦率為0.66，季後成自由身。如今畢爾勒將入道奇死對頭之一的教士隊。

「是阿，感覺有點怪。我想如果是5年前，感覺會更奇怪。不過這是一項瘋狂的運動，而這對我來說是個很好的機會。」畢爾勒今天受訪表示，會努力擠進球隊名單，盡自己所能做出貢獻，「我是先發投手，也想要能先發，所以我來這裡是為了爭取進入先發輪值。」

去年例行賽的最後7場比賽，畢爾勒交出防禦率2.53的表現。他提到，「找回球速和投球動作是關鍵所在，與上半季相比，去年下半季相對成功。顯然，我們希望在此基礎上繼續進步。」

畢爾勒提到，對於國聯西區比較熟悉，「而且我和家人們也習慣南加州的生活。這是個能加入一支非常有天賦球隊的好機會，我很期待我們能取得什麼樣的成績。」

