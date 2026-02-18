MLB》防守慘烈的道奇「西語老師」將回左外野 盼生涯能摘金手套獎

T.赫南德茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）在這個休賽季減重12磅，盼能找回過去幾年的狀態，幫助自己打出更好的表現。T.赫南德茲希望能在職業生涯拿到金手套獎。

道奇官網報導，T.赫南德茲去年大部分時間，身體狀況都沒有處於最佳狀態，去年5月他因左腹股溝拉傷進傷病名單約2週時間，也提到這個傷勢整季困擾著他，影響在球場上的各種層面。

「我的移動方式不像自己知道能做到的那樣順暢。」T.赫南德茲今表示，「那是我休賽季的目標之一，嘗試回到過去的體態，回到我知道自己能發揮很棒的體重。」

現年33歲的T.赫南德茲去年攻守下滑，出賽134場交出25轟、89分打點，打擊率2成47，整體攻擊指數（OPS）為0.738。而且T.赫南德茲去年移防右外野，其防守進階數據出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-9」，在符合資格的右外野手中排倒數第四差。

道奇在這個休賽季以4年2.4億美元合約簽下明星外野手塔克（Kyle Tucker），預計將擔任右外野手。T.赫南德茲將回到左外野防區。

T.赫南德茲正面看待守位調整，「我想對每一位野手來說，拿到金手套獎都是目標之一。在我的生涯，我拿到銀棒獎，我有冠軍戒...很難說確切時間，但我的職業生涯大概還有2、3年，我希望能再回家前拿到一座金手套獎。我一直為此努力訓練，看看今年會發生什麼事。」

