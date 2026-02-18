自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》新春賀歲照藏巧思 林昀儒親自揭曉謎底

2026/02/18 18:29

台灣林昀儒昨天上傳搞笑賀歲照向球迷拜年。（取自林昀儒IG）台灣林昀儒昨天上傳搞笑賀歲照向球迷拜年。（取自林昀儒IG）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣一哥林昀儒昨天在個人IG上傳一張點搞笑的拜年梗圖，並標註「新年第一練，馬年祝大家身體健康、順順利利!」，只見他把體能訓練器材、球和球拍擺成馬的形狀，他則打開雙腳、雙手，頭上還頂著一顆大紅球，引起粉絲熱烈討論。

有球迷發現林昀儒頭頂紅球，似乎是在扮金元寶，於是猜謎底就是「馬上有錢」、「馬上發財」，還有球迷認為是鴻（紅）運當頭，甚至是「大大漲球」，至於小林想表達什麼新年祝福，他的回答也很無厘頭:「其實我也不知道!」

世界排名第8的林昀儒2月15日在日本T聯賽和初登場的張佑安，合力拿下3點勝利，幫助木下東京以直落四擊敗TT彩玉後，當天小林就趕回台灣，負責扛第3點單打的張佑安則趕不上飛機，和教練王翊澤在日本多停留1晚。小林返台後只休息1天，昨天大年初一就在宜蘭的訓練中心展開新年第一次練球。

過去林昀儒總是擔心練得不夠多，但歷經去年下半年的低潮，小林今年第一站就勇奪WTT杜哈冠軍賽冠軍，現在練球心態也比較自在，今天也只簡單練了一下發球，明天一早將飛往新加坡備戰22日登場的新加坡大滿貫賽正賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中