桌球》新春賀歲照藏巧思 林昀儒親自揭曉謎底

〔記者許明禮／台北報導〕台灣一哥林昀儒昨天在個人IG上傳一張點搞笑的拜年梗圖，並標註「新年第一練，馬年祝大家身體健康、順順利利!」，只見他把體能訓練器材、球和球拍擺成馬的形狀，他則打開雙腳、雙手，頭上還頂著一顆大紅球，引起粉絲熱烈討論。

有球迷發現林昀儒頭頂紅球，似乎是在扮金元寶，於是猜謎底就是「馬上有錢」、「馬上發財」，還有球迷認為是鴻（紅）運當頭，甚至是「大大漲球」，至於小林想表達什麼新年祝福，他的回答也很無厘頭:「其實我也不知道!」

世界排名第8的林昀儒2月15日在日本T聯賽和初登場的張佑安，合力拿下3點勝利，幫助木下東京以直落四擊敗TT彩玉後，當天小林就趕回台灣，負責扛第3點單打的張佑安則趕不上飛機，和教練王翊澤在日本多停留1晚。小林返台後只休息1天，昨天大年初一就在宜蘭的訓練中心展開新年第一次練球。

過去林昀儒總是擔心練得不夠多，但歷經去年下半年的低潮，小林今年第一站就勇奪WTT杜哈冠軍賽冠軍，現在練球心態也比較自在，今天也只簡單練了一下發球，明天一早將飛往新加坡備戰22日登場的新加坡大滿貫賽正賽。

