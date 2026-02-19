MLB》宇宙道奇夢幻打線怎麼排？ 主帥曝貝茲改打第3棒、大谷仍是核彈頭

貝茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕力拚3連霸的衛冕軍道奇休賽季重磅補強，簽下自由市場最大咖球星塔克（Kyle Tucker），本就星光熠熠的打線持續升級，對於新賽季打線該怎麼排，成為道奇主帥

甜蜜的煩惱。羅伯斯（Dave Roberts）今受訪透露，貝茲（Mookie Betts）將改打第3棒，塔克有可能扛下第2棒，日本二刀流巨星大谷翔平仍是球隊核彈頭。

羅伯斯今天談到新賽季道奇打線時表示，貝茲本季很可能改打第三棒，過去兩年他大多擔任第二棒，如今往後移一位，將讓新加盟的塔克擔任第二棒、排在第一棒大谷翔平之後，而佛里曼（Freddie Freeman）則是第四棒。不過羅伯斯也強調，第二與第四棒的人選仍在考慮中。

羅伯斯說道，讓貝茲排在三棒，前面有大谷與塔克這兩位上壘率極高的球員，後方有擅長打回分數的佛里曼保護，能讓貝茲像「瑞士刀」一樣靈活發揮，兼顧上壘與得分的任務。

道奇打線火力強大，從首棒到第9棒都具備驚人的攻擊力，但仍是有隱憂，其中最大關鍵是 貝茲能否從去年的低潮反彈、重回超級球星水準。貝茲也對今年充滿期待：「還沒真正打比賽，所以不知道效果如何，但就是回歸基本，專注自己最擅長的事情並持續精進。」

羅伯斯坦言，貝茲一心只想贏球，現在他已經適應了游擊守備，也有了完整的休賽季準備，狀態非常好，可以專注維持表現、持續提升自己，他準備好要在2026年幫助球隊贏球了。

