體育 競技運動 奧運

冬奧》二度參戰高山滑雪曲道排第52名完賽 李玟儀：心中大石放下

2026/02/19 10:35

李玟儀以兩趟合計2分13秒13的第52名成績，兩屆賽事都完賽。（中華奧會提供）李玟儀以兩趟合計2分13秒13的第52名成績，兩屆賽事都完賽。（中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕二度征戰奧運舞台的李玟儀，在米蘭-科爾蒂納冬季奧運高山滑雪女子曲道賽事，最終以2分13秒13排第52名完賽，她表示，表現不如預期，但能順利滑完複雜的賽道仍是一個里程碑。

李玟儀第一趟在第86順位出場，以1分05秒47完成，接著在第二趟排序63，以1分07秒66完賽，她表示，這次原本期待能滑出成功的表現，但實際發揮與訓練狀況仍有落差，「跟2022年那次比起來，那時候沒什麼壓力。今年因為對自己有期待，反而有點緊張。」她認為關鍵還是心理層面，自己的抗壓性還不夠。

談到滑行過程，李玟儀說，第一趟在一段複雜旗門稍微偏離，為了修正動作一度失去平衡，但有順利穩住；第二趟雪道因天氣較熱出現較深的溝痕，雖然沒有大失誤，但整體表現仍未達理想。她也坦言身體有些僵硬，「感覺腿像結凍了一樣。」完賽當下更一度不滿自己的表現，有想落淚的情緒，但她也說這四年技術進步幅度很大，但比賽與訓練畢竟還是不同。

李玟儀以兩趟合計2分13秒13的第52名成績，兩屆賽事都完賽。（中華奧會提供）李玟儀以兩趟合計2分13秒13的第52名成績，兩屆賽事都完賽。（中華奧會提供）

李玟儀指出，阿爾卑斯式滑雪本來就是失誤率高的項目，能滑完全程已經不容易，特別是這個賽場的旗門設計本來就比較複雜困難，比自己平常參加的FIS賽事或洲際盃更難上一個層級，能完成已經是一個里程碑，「今天第一趟就有大概三分之一的人未完賽，那我們有可能是分母，不一定是分子，今天可以成為分子，我覺得已經是一件很好的事情，心中的大石算是放下了 。」

回顧奧運前的準備，李玟儀提到，在1月底授旗典禮後，她到韓國參加6場比賽，卻有4場都出現失誤。首戰甚至360度大摔撞到後腦勺，讓她對貼近旗門產生心理壓力，她說：「我其實那段時間情緒滿不好的，就是會覺得自己好失敗。」

幸好她透過最後一場比賽前段滑出的理想表現，重新找回部分信心，她也跟自己對話說：「我相信如果你越靠近目標的時候，它會給你更多的阻力，所以當我覺得現在不順，有可能是我越來越接近我想要走的路了，所以我覺得在這部分我有再調整回來一點。」

大學即將畢業的她，接下來規劃考取滑雪指導員證，未來會在職涯與選手發展之間並行。不過對於下屆冬奧是否要再挑戰，李玟儀表示暫時還不會退役，但她也知道目前有兩名在國外的選手有機會銜接上來，也要再看看未來的狀況再做決定。

李玟儀（中華奧會提供）李玟儀（中華奧會提供）

