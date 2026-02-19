網球》西西帕斯近10個月首晉巡迴賽8強 想讓外界看到「單反魂不滅」

西西帕斯。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在卡達公開賽以6：3、6：4橫掃俄羅斯第4種子梅德維夫，終結對戰3連敗紀錄，也順利挺進男單8強。

西西帕斯目前世界排名暫居33名，前一次奪冠已是2025年的杜拜男網賽，本週他參加卡達公開賽，面對老對手梅德維夫，全場都保發成功，且上演二度破發，只花1小時16分鐘就脫穎而出，將交手紀錄追至5勝10負，他接下來將出戰俄羅斯第5種子盧布列夫（Andrey Rublev）。

這是西西帕斯近10個月來首次打進ATP巡迴賽8強，他說：「打到這位置需要堅強的毅力以及高強度的投入，我展現了很好的穩定性，一分一分去拚，我對自己比賽末段的狀態感到滿意，發球很好，為我拿到很多分數，建立比賽信心和主導權。」

西西帕斯也提到，「我想讓孩子們看到，現在網球單手反拍依然存在，希望有更多人可以開始練單反，這技術感覺慢慢變少。」他提到另名單反好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）勢必也會同意他的看法，「我們聊過很多次，我只想把自己打法逼到極限，我也有自己的武器，但需要不斷提升，而自律和信心好好結合，自然會有好事發生。」

