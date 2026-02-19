自由電子報
網球》艾卡拉茲樂見跟辛納一起參賽 「我打進決賽的時刻會大增」

2026/02/19 11:06

艾卡拉茲。（路透）艾卡拉茲。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕主宰當今男子網壇的「雙子星」，西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和義大利名將辛納（Jannik Sinner），在卡達公開賽都順利挺進男單8強。

艾卡拉茲在澳洲網球公開賽奪冠，締造史上最年輕全滿貫紀錄，本週他在卡達榮膺頭號種子，他在次輪第二盤一度陷入3：5落後，但他靠著二度破發後來居上，最終以6：2、7：5擺平世界排名60的法國選手魯瓦耶（Valentin Royer）。

雖然打得不如預期輕鬆，但艾卡拉茲認為，這些經驗都能幫助他成長，「如果再次碰到這種情況，我就知道如何化解，不會再措手不及，即使我更希望自己能贏得輕鬆點，但還是要看看正面的地方。」

艾卡拉茲的決賽假想敵為辛納，他也在日前採訪時提到，「有他在籤表是好事，我想證明自己的實力，一起晉級決賽，我們努力訓練就是為了這一刻，無論誰輸誰贏都能站上決賽舞台，當然我不會說謊，當辛納參賽時，我進入決賽的時刻就會大增，這激勵我打出最佳水準，我也很期待與他交手，因為正是這樣的比賽推動我成長。」

辛納以6：3、7：5力退澳洲巴比倫（Alexei Popyrin），挺進卡達公開賽男單8強，下一輪將對上捷克第6種子門希克（Jakub Mensik）

