NBA》慘不忍睹！爐主國王苦吞14連敗 兩大球星雙雙提前報銷

厄文和沙波尼斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕爐主國王本季戰績為12勝44敗，在全聯盟敬陪末座，近期更苦吞14連敗。據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，陣中最高薪的兩大球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）和拉文（Zach LaVine）雙雙接受手術，宣告今年賽季提前報銷。

3屆全明星中鋒「小沙」沙波尼斯在11月中旬受傷，隨後缺席了27場比賽嘗試進行復健，雖然他在明星賽前復出表現不俗，但考量到球隊現狀，最終決定接受左膝半月板撕裂修補手術，徹底根除傷勢，將目標放在下個賽季。沙波尼斯本季僅出賽19場，場均繳出15.8分、11.4籃板和4.1助攻。

拉文的情況也類似，他在明星賽前出賽39場，場均貢獻19.2分，但最近10場比賽中缺席了5場，因右手肌腱受傷決定接受手術，本季提前報銷。

拉文下個賽季擁有4890萬美元的球員選項，目前所有跡象都顯示他會執行選項，留在國王隊履行最後一年合約。而沙波尼斯目前的合約則還剩兩年、總額9400萬美元。

國王隊在交易截止日前曾試探兩人的交易市場，但未能達成交易，總管佩瑞（Scott Perry）將在夏天重新評估，試圖為這支深陷泥淖的球隊尋找新出路。

