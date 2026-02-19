自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》長年受誤判之苦！638次並列聯盟最多 賈吉樂見電子好球帶上路

2026/02/19 14:36

洋基隊長「法官」賈吉。（法新社）洋基隊長「法官」賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今年賽季將開始全面啟用電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）坦言對此感到很興奮。

ABS挑戰規則是每隊有2次挑戰機會，只能由打者、捕手或投手來提出挑戰，而且必須在投球後立即提出，可透過輕拍帽子或頭盔的方式，向主審示意挑戰好球帶，禁止從休息區或其他場上球員協助；若進入延長賽球隊已經沒有挑戰機會，則每局開始時會自動增加一次挑戰。

「我對這個系統感到很興奮，」賈吉受訪表示，這樣說可能會有點奇怪，因為他不是裁判，而是打者，自己從未站在打擊區裡思考這是壞球還是好球，如果自己覺得能擊中，就會認為是好球。

賈吉身高達6呎7吋（約201公分），身形十分高大，主審長年以來很難精準掌握賈吉的好球帶，根據數據統計，自2017年賈吉首個完整賽季以來，好球帶外被判好球次數，賈吉與貝茲（Mookie Betts）並列全聯盟最多的638次，而低角度的誤判則是368次，高居聯盟之最，遙遙領先第2名的貝爾（Josh Bell）的233次。

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）也為隊友抱屈，賈吉的好球帶是棒球界最常被誤判的，因為他太高了，主審常判膝蓋以下的球為好球，這對他造成困擾，新賽季啟用ABS挑戰系統，他將會有所受益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中