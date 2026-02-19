MLB》長年受誤判之苦！638次並列聯盟最多 賈吉樂見電子好球帶上路

洋基隊長「法官」賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今年賽季將開始全面啟用電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）坦言對此感到很興奮。

ABS挑戰規則是每隊有2次挑戰機會，只能由打者、捕手或投手來提出挑戰，而且必須在投球後立即提出，可透過輕拍帽子或頭盔的方式，向主審示意挑戰好球帶，禁止從休息區或其他場上球員協助；若進入延長賽球隊已經沒有挑戰機會，則每局開始時會自動增加一次挑戰。

「我對這個系統感到很興奮，」賈吉受訪表示，這樣說可能會有點奇怪，因為他不是裁判，而是打者，自己從未站在打擊區裡思考這是壞球還是好球，如果自己覺得能擊中，就會認為是好球。

賈吉身高達6呎7吋（約201公分），身形十分高大，主審長年以來很難精準掌握賈吉的好球帶，根據數據統計，自2017年賈吉首個完整賽季以來，好球帶外被判好球次數，賈吉與貝茲（Mookie Betts）並列全聯盟最多的638次，而低角度的誤判則是368次，高居聯盟之最，遙遙領先第2名的貝爾（Josh Bell）的233次。

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）也為隊友抱屈，賈吉的好球帶是棒球界最常被誤判的，因為他太高了，主審常判膝蓋以下的球為好球，這對他造成困擾，新賽季啟用ABS挑戰系統，他將會有所受益。

